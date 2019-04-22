YTB'den “Rohingya Medya Eğitim Programı”

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ile TRT iş birliğince düzenlenen “Rohingya Medya Eğitim Programı” açılış oturumu Ankara'da yapıldı.

Medya alanında tecrübesi olan ve sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan kişilerin davet edildiği programa 12 farklı ülkeden 20 kişi katıldı. Medya alanında tecrübeli uzmanlarca İngilizce uygulanacak eğitim programı Ankara ve İstanbul'da 15 gün sürecek.

Son yıllarda Myanmar'da yaşayan Müslümanların yaşadığı gelişmelere dikkat çeken YTB Başkanı Abdullah Eren, “Myanmar'ın 50 milyon nüfusu var. Bunun 1 milyona yakını Rohingya Müslümanı ve maalesef Myanmar'da vatandaşlık hakları dahil olmak üzere en temel insani haklarından mahrumlar. Bu meselenin uluslararası kurumlar ve medya nezdinde dillendirilmesi ve seslendirilmesi lazım. Biz kurum olarak ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde Rohingya diasporası var. Bir kısmı Avrupa ülkelerinde olmak üzere Bangladeş, Pakistan, Suudi Arabistan ve Sudan'da Myanmar'ın dışında yaşayan Rohingya'lı çok sayıda Müslüman var. Biz buralarda ki medya mensuplarından, konvansiyonel medya ve dijital medyada faaliyet gösteren STK'larda faaliyet gösteren Rohingyalı Müslümanlardan; 12 farklı ülkeden 20 medya mensubunu medya eğitimi almaları için buraya getirdik” şeklinde konuştu.

Program içeriğinin çok zengin olduğunu dile getiren Başkan Eren, “iki hafta boyunca Rohingya diasporasından gelen bu 20 medya mensubu TRT'den medya eğitim programı alacak. İçerik çok zengin dijital medya, sosyal medya, yeni medya bunların hepsi çok önemli mecralar. Bu eğitimler sonunda kültürel geziler ve kamu kurumları ziyaretleri de olacak. Umuyoruz ki bu program sonunda Rohginya diasporasından getirdiğimiz kardeşlerimiz kendi meselelerini kendi davalarını dijital ve sosyal medyada çok daha etkili şekilde duyuracaklar. Diğer taraftan bizlerde Türkiye olarak bu meseleyi daha yakından görmüş olacağız” ifadelerini kullandı.