YTB'den Saraybosna'da 29 gence "İnsan Hakları Eğitim Programı"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından her yıl yurt dışında üniversite eğitimi gören Türk vatandaşı/mavi kart sahibi öğrencilere ve genç hukukçulara yönelik düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı Saraybosna'da başladı.

Avrupa'nın 7 farklı ülkesinde hukuk ve uluslararası ilişkiler başta olmak üzere sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürüten 29 Türk genci, Saraybosna'da insan hakları, İslam karşıtlığı, soykırım, nefret suçları ve raporlama, AİHM yapısı ve başvuru usulleri ile insan haklarına yönelik uluslararası koruma mekanizmaları gibi konularda eğitim alacak. Gençler, Birleşmiş Milletler'in sözde “güvenli bölgesi” Srebrenica'daki soykırımdan kaçarak güvenli bölgelere ulaşmaya çalışırken Sırplarca katledilen silahsız masum sivillerin kullandıkları Srebrenica-Nezuk yolunun temsili olarak tersten yüründüğü Barış Yürüyüşü'nün (Marş Mira) son bölümüne iştirak edip, toplu mezarlardan çıkarılarak kimlik tespitleri yapılan 19 şehidin Srebrenica-Potoari Anıt Mezarlığı'na defin merasimine de katıldılar. Defin merasiminin ardından eğitim seminerlerinin düzenleneceği Saraybosna'ya geçen gençler, Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde (IUS) düzenlenen açılış programında bir araya geldi. Açılış toplantısında konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, İnsan Hakları Eğitim Programı'nda bu yıl Srebrenica'da yaşananlara odaklanıldığını belirterek, programı oldukça önemsediklerini söyledi. Eren, YTB olarak Avrupa'da yaşayan vatandaşlar için çok sayıda akademik çalışmaların yapıldığına ve bunların sayısının arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ise, Srebrenica'da yaşanan soykırıma değinerek, yurt dışında eğitim gören Türk öğrenciler ve hukukçular için Bosna Hersek'te bu tür programların düzenlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, Srebrenica'da yaşananların bir daha tekrarlanmaması temennisinde bulundu.

YTB ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Program kapsamında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile YTB arasında burs protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde öğrenciler 2 yıl IUS'da ve 2 yıl Türkiye'de okuma fırsatı bulacak. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin Türkiye'deki devlet üniversiteleriyle geliştirdiği Uluslararası Ortak Lisans Programları kapsamında kabul edilen uluslararası öğrenciler, ülkemizdeki eğitimlerini Türkiye Burslusu olarak sürdürecek.