YTB'den Türkiye burslusu öğrencilere fotoğraf eğitimi ve foto-safari

YTB Ankara Ofisi'nde başlatılan eğitimlerde öğrenciler Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) eğitmenlerinden temel fotoğrafçılık konularını dinleme fırsatı yakalıyorlar.

Eğitim çerçevesinde 15 farklı ülkeden iletişim alanındaki öğrencilerin yer aldığı ilk grup açılışı için YTB Ankara Ofisi'nde düzenlenen programa YTB Başkanı Yardımcıları Sayit Yusuf ve Abdulhadi Turus katıldı. Öğrenciler eğitimler süresince teorik olarak aldıkları çekim teknikleri dersinin uygulamasını da yaptı. Ankara Kalesi çevresinde tarihi bir rotada gerçekleştirilen "Foto Safari” programında öğrenciler ilk olarak şehrin en eski tarihi bölgesi olan Hamamönü'nün kültürel dokusuyla tanıştı. Ardından ise Ankara evi mimarisini yansıtan Hamamarkası sokaklarını keşfeden öğrenciler 17'inci yüzyıldan beri misafirlerini ağırlayan şimdilerde ise antikacılara ev sahipliği yapan Pirinç Han'ı ziyaret etti. Uluslararası öğrenciler, daha sonra At Pazarı ve Saman Pazarı bölgelerinde şehrin tarihi ve kültürel mirasını fotoğrafladı. Buraların ardında ise öğrenciler şehrin en eski ve önemli yapılarından olan Aslanhane ve Ahi Elvan Camii'lerinin tarihi güzelliklerini fotoğrafladı. Uluslararası öğrenciler son olarak Ankara'nın en çok ziyaret edilen mekanlarından olan tarihi milattan öncelere dayayan Ankara Kalesi'nde şehrin eşsiz manzarasıyla programı sonlandırdı.

Profesyonel foto muhabirleri eşliğinde öğrencilerin çektiği kareler için YTB tarafından bir fotoğraf sergisi de düzenlenecek.