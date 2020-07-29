YTB'den uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni

Türkiye'nin sağladığı yükseköğrenim burs programları 2012 yılında “Türkiye Bursları” adıyla markalaştı ve çalışmalar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) koordinasyonunda yürütülmeye başlandı. Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni, korona virüs önlemleri kapsamında kısmen online olarak yapıldı.

YTB tarafından her yıl organize edilen Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, dış misyon temsilcileri ve sivil toplumun katılımı olmuş ve görkemli törenler düzenlenmişti. Bu yıl korona virüs önlemleri kapsamında daha kısıtlı olan tören, Ankara Vilayetler Evi'nde açık hava organizasyonu şeklinde düzelendi. Covid-19 önlemleri kapsamında yaklaşık 50 ülkeden sınırlı sayıda mezunun katılımıyla gerçekleşen tören, aynı zamanda ilk uluslararası dijital mezuniyet töreni oldu. Törene Zoom uygulaması üzerinden mezun durumundaki öğrenciler de katılarak mesajlarını gönderdi. Mezuniyet törenine dünyanın farklı ülkelerinde bulunan Türkiye mezunlarından 500 ile bin arası kişi online olarak katıldı.

Küresel salgın nedeniyle geçen yıllarda olduğu gibi geniş katılımlı bir mezuniyet töreni yapamadıklarını belirten YTB Başkanı Abdullah Eren, “2020 mezunlarımızı mahzun bırakmak da istemedik. Bu yılı es geçmek, pas geçmek istemedik. Dolayısıyla kısıtlı bir katılımla da olsa, çoğunluğu da online olarak iştirak etse bu sene bir mezun programı yapmak istedik. 2020 mezun programımız bu şekilde gerçekleşecek. Bu sene biz bize bir mezuniyet yapıyoruz. Geçen sene belki hatırlıyorsunuz, bilmiyorum orada olan var mıydı? Cumhurbaşkanımızın katılımıyla çok geniş katılımla, bin 500 kişinin katılımıyla, hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, kıymetli hocalarımız ile çok geniş katılımlı bir mezuniyet yapmıştık. Bu sene de biz bize mezuniyet yapıyoruz. Ama ben yine de Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere en kalbi selamlarını iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“Siz sadece üniversite mezunu değilsiniz, siz Türkiye mezunusunuz artık”

Türkiye Bursları'nın sadece bir burs programı olmadığını belirten Eren, “Arkadaşlar tabii ki siz sadece üniversite mezunu değilsiniz. Siz Türkiye mezunusunuz artık. Üniversiteyi Türkiye'de okudunuz. Hakikaten filmi izleyince de yine duygulandık. Bu sene korona virüs dolayısıyla tıpla, sağlıkla alakalı bir film çektik. Burada tıp öğrencisi, kimya mühendisliği, biyoloji mühendisliği gibi farklı alanlarda okuyan arkadaşlarımız var. Onların başarı hikayelerini yakından gördük. Sizler Türkiye ile YTB ile belki 18 yaşındayken ya da henüz lisansı yeni bitirmişken mülakatlarla tanıştınız. Sizin ülkelerinize Türkiye'den birileri geldi ve büyükelçiliklerde size mülakatlar yaptılar. Bu mülakatlar neticesinde Türkiye'ye geldiniz, sizler ile mülakatlarda tanıştık. Ama bilhassa son birkaç yıldır yoğun olarak sadece mülakatlarda değil bundan sonra sizin Türkiye'de okuduğunuz 4 yıllık, 5 yıllık süreç içerisinde eğitiminizin her anında sizlerle birlikte olmak istiyoruz. O yüzden oryantasyon programlarını başlattık, o yüzden mezuniyet programlarını şık bir şekilde hatırlayarak geniş katılımlarla yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu bursları ne sizlerden ne de diğer mezun kardeşlerimizden maddi bir karşılık bekleyerek yapmıyoruz”

Türkiye olarak ülkede okuyan yabancı öğrencilere verilen burslarda hiçbir maddi beklenti olmadığını belirten YTB Başkanı Eren şunları kaydetti:

“Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu bursları ne sizlerden ne de diğer mezun kardeşlerimizden maddi bir karşılık bekleyerek yapmıyoruz. Şüphesiz bu burslar neticesinde sizler ve bizlerin arasında bir gönül köprüsü oluşuyor. Gönülden gönülle bir köprü inşa ediliyor. Ama herhangi bir maddi beklenti yok. Ama şu var; dünyanın farklı ülkelerinde 150 bin Türkiye mezunu, bu sene 2 bin 500 kardeşimiz daha bunların arasına eklendi. Yaklaşık 150 mezunumuz burada. Biz sizlerden şunları istirham ediyoruz. Türkiye gerek verdiği burslarla gerekse uluslararası eğitime verdiği katkılarla, diğer kurumlarıyla TİKA'sıyla, Yunus Emre Enstitüsü ile kültür diplomasisinde ve eğitim diplomasisinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştığı şey nedir? Dünyanın farklı bölgelerinde zulümler var, sıkıntılar ve acılar var. Başta bizim bölgemiz olmak üzere. Türkiye dünyanın gündemini buraya çekmeye çalışıyor. Bakın burada bir sıkıntı var. Bunu halletmezsek hep birlikte altında kalırız diyor. Türkiye verdiği bu mücadelede zaman zaman yalnız kalıyor ve zaman zaman yüksek bedeller ödemek zorunda kalıyor. Ama bu mücadelesinden vaz geçmiyor. Kıymetli arkadaşlar bizlerin sizlerden mezun olduktan sonra beklentisi; birincisi ailenize, çevrenize, memleketinize ve ülkelerinize faydalı olmanız, ikincisi Türkiye ile kendi ülkeleriniz arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesine katkı sağlamanız ve üçüncüsü Türkiye'nin bu mücadelesine gönüllü olarak destek olmanız.”

Türkiye'nin korona virüs sürecinde 120'ye yakın ülkeye destekler gönderdiğini ve bunu karşılık beklemeden yaptığını kaydeden Eren, katılımcılara mezuniyet törenine katıldıkları için teşekkürlerini belirtti. Eren, bu yıl Türkiye Bursları'nda korona virüs sebebiyle alımın biraz azalacağını ama verilmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Programın Youtube üzerinden yapılan canlı yayını için Türkiye'deki 15 bin Türkiye Burslusu öğrenciye, 29 Mezun Derneğine ve e-bülten abonesi 60 bin Türkiye mezununa online davetiye gönderildi. Ayrıca programda pandemi sürecinde hastanelerde görev alan Türkiye Burslusu Tıp Fakültesi öğrencilerinin yer aldığı bir de mezuniyet filmi gösterildi. Mezuniyet törenine, YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ve kısıtlı sayıda öğrenci katıldı. Tören dereceye giren öğrencilere hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.