YTB'den yurt dışında Türkçe eğitim veren kurumlara destek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yurt dışında yaşayan çocuk ve genç yaştaki vatandaşların ana dilleri olan Türkçe'de ve bulundukları ülke dilinde yetkinlik kazanarak, Türk kültürünün değerlerini ve geleneklerini doğru bir şekilde öğrenmeleri için her yıl destek programları ilan ediliyor. Bu kapsamda YTB tarafından yurt dışındaki Türk sivil toplum kuruluşlarının kendi imkanlarıyla yıllardır sürdürdükleri Türkçe eğitim çalışmaları olan “Türkçe Saati Proje Destek Programı” ve “Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı” ile teşvik ediliyor.

Türkçe ve Türk kültürü alanında çalışmalar yürüten kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve şirketlerin yararlanabildiği bu destek programlarının 2021 yılı başvuruları ise başladı. YTB tarafından ilan edilen Türkçe Saati Proje Destek Programı kapsamında yurt dışında yaşayan çocukların Türkçe'ye duydukları heyecanı canlı tutmak ve velilerin Türkçe öğrenimi hakkındaki bilinç seviyesini yükseltmek hedefleniyor. Program kapsamında ayrıca sivil toplum kuruluşlarının yürüttükleri Türkçe faaliyetlerin kapasitelerinin arttırılması amaçlanıyor.

YTB, yurt dışındaki Türk toplumu içerisinde yaşayan minik vatandaşların erken çocukluk döneminde çift dilli eğitim sürecini sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için de her yıl Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı'nı ilan ediyor. Destek programı yurt dışında yaşayan 6 yaş altındaki çocukların hem Türkçe'yi hem de bulundukları ülke dilini doğru bir şekilde öğrenmelerini sağlarken, aynı zamanda okul öncesi çift dilli eğitim kurumlarının da yaygınlaşmasını teşvik ediyor.

Her iki proje destek programına başvurular ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Hollanda ve Avustralya'da açık bulunuyor. Yapılacak proje başvurularının ilan edilen proje rehberlerindeki kriterlere uygun bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı ve Türkçe Saati Proje Destek Programı kapsamında desteklenecek projelerin içeriğine ilişkin kriterlerin yer aldığı başvuru rehberleri ise www.ytb.gov.tr adresinde ilgili başlıkların altında yer alıyor.

Destek programlarına son başvuru tarihi 1 Eylül olarak belirlenirken, değerlendirmelerin ise 1 Ekim'e kadar tamamlanarak başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi planlanıyor.