YTB'den yurt dışında yaşayan Türklere 4 ayrı burs programı

Vatandaşların sorunları hakkında yapılacak araştırmaların sayısının ve niteliğinin artırılmasına yardımcı olacak programlar aynı zamanda gençlerin Türkçe ve Türk kültürünü daha yakından öğrenmelerine katkı sağlayacak.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla farklı alanlarda burs programları ilan etti. Türk vatandaşlarını bulundukları ülkelerde aktif bireyler kılacak programların aynı zamanda gençlerin anavatanlarıyla aidiyetlerini de güçlendirmesi amaçlanıyor. İlan edilen "Tez Araştırma Burs Programı", "Yurt Dışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Ödülleri Programı", "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı" ve "Yurt dışı Vatandaşlar Fuat Sezgin Üstün Başarı Ödülleri Programı" yurt dışında yaşayan Türkler arasında başarılı rol modeller yetişmesine de katkı sağlayacak.

Yurt dışında yaşayan başarılı gençler ödüllendirilecek

YTB tarafından ilan edilen “Yurt Dışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Ödülleri” programı ile yurt dışında lise eğitiminde başarılı olan gençler ödüllendirilecek. “Fuat Sezgin Üstün Başarı Ödülleri” programıyla da; fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler alanında lisans, yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı ya da bitirmiş olan başarılı adaylara bir defaya mahsus burs desteği sağlanacak. YTB bu programların yanında bir de yurt dışında yaşayan vatandaşların akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla “Tez Araştırma Burs Programı” açtı. Bu programla birlikte ana vatanlarından ayrı yaşayan vatandaşların sorunları hakkında yapılan akademik araştırma sayısının ve niteliğinin arttırılması hedefleniyor. Programlara başvuralar ise 15 Haziran 2019 tarihlerinde sona erecek.

Genç nesillere Türkçe doğru ve etkin bir şekilde aktarılacak

Yurt dışında yaşayan miniklere Türkçeyi öğretmek için ihtiyaç duyulan öğreticileri yetiştirmek üzere ilan edilen “Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı" da burs destekleri arasında yer alıyor. Program ile yurt dışından adaylar, Türkiye'de aldıkları eğitimlerin ardından yaşadıkları ülkelere giderek Türkçe'nin ve Türk kültürünün doğru, etkin şekilde öğretilmesinde önemli rol oynayacak. Programın başvuruları da 10 Haziran 2019 tarihlerinde son bulacak.

Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olanların yararlanabileceği programlar hakkında geniş bilgiler ise https://www.ytb.gov.tr/ adresinde yer alıyor.