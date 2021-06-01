YTB'den yurt dışındaki iletişimciler için 'Türk Diasporası Medya Ödülleri' yarışması

Kısa Film, Senaryo, Fotoğraf, Araştırmacı Gazetecilik ve Yeni Medya olmak üzere 5 farklı kategoride yeteneklerin keşfedileceği yarışmaya başvurular 7 Haziran 2021 tarihinde başlayacak olup 30 Eylül 2021 tarihinde son bulacak.

YTB, Türk diasporasında medya alanında ortaya konulan özgün ve nitelikli çalışmaları teşvik etmek ve geleceğin gazetecileri, iletişimcileri ve sinemacılarını desteklemek amacıyla “Türk Diasporası Medya Ödülleri” yarışması düzenliyor. 2020 yılında ilki düzenlenen ödüllü yarışma yurt dışındaki genç iletişimcileri teşvik etmek ve çalışmalarına katkı sunmak amacıyla bu yıl tekrar başvurularını açıyor.

Yurt dışında yaşayan ve medya alanında çalışan, üreten ve bu alana ilgi duyan gençlerin çalışmalarına katkı sunacak “Türk Diasporası Medya Ödülleri” yarışması, Kısa Film, Senaryo, Fotoğraf, Araştırmacı Gazetecilik ve Yeni Medya olmak üzere 5 farklı kategoride düzenleniyor. Yarışmaya 15-40 yaş arası tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve mavi kartlı kişiler detayları şartnamede belirtilen belgeler ile en geç 30 Eylül 2021 tarihine kadar “turkdiasporasimedyaodulleri.com/başvuru” adresinden başvurabilecek. Yarışmaya başvurular ise 7 Haziran 2021 tarihinde başlayacak.

Yarışma sonunda tüm kategorilerde ilk 10'a giren toplam 50 adaya, detayları daha sonra bildirilecek olan Türk Diasporası Medya Akademisi'ne ücretsiz katılım imkânı sunulacak. Yarışmada birincilik ödülü; Kısa Film kategorisi için 5.000 Euro, Senaryo, Yeni Medya ve Araştırmacı Gazetecilik kategorileri için 2.500 Euro, Fotoğraf kategorisi için ise 1.000 Euro olarak belirlendi. Türk Diasporası Medya Ödülleri‘ne dair tüm detaylar “turkdiasporasimedyaodulleri.com” web sitesinden ve “@tdmedyaodulleri” adıyla tüm sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.