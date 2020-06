YTB'den yurt dışından geleceklere "nakit para" uyarısı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışından Türkiye'ye gelecek vatandaşların gümrüklerden geçerken yanlarındaki 10 bin avro ve üzeri nakit paraları için mutlaka yazılı beyanda bulunmaları gerektiği, aksi takdirde ise bütün paraya el konulabileceği uyarısında bulundu.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında yaşayıp, tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen Türk vatandaşlarını sınır geçişlerinde birtakım uygulamalar beklediği, vatandaşların sınır geçişlerinde dikkat etmesi gereken hususların başında ise yanlarındaki nakit paranın miktarının geldiği aktarıldı.

Vatandaşların Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Türkiye güzergahındaki ülkelerde 10 bin avro ya da buna eşdeğer dövizi beyan etmeden taşımalarının yasak kapsamında sayıldığı vurgulanarak, çek, senet gibi ödeme araçların da bu kapsamda nakit para olarak kabul edildiğinin altı çizildi.

Nakit para getirenler nelere dikkat etmeli?

Yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşların gümrüklerden geçerken yanlarındaki 10 bin avro ve üzeri nakit paraları mutlaka yazılı beyanla bildirmeleri icap ediyor. Beyan işlemin ise her ülke gümrüğünde ayrı form doldurarak yapılması gerekiyor. Aksi takdirde gümrüklerde beyan edilmeyen paranın tamamına el konulabiliyor. Birlikte seyahat eden her bir kişinin 10 bin avroya kadar nakit para taşıma hakkı bulunduğu belirtilen açıklamada, ancak 10 bin avroyu geçmeyen tutarın her bir kişinin kendi üzerinde ya da kendi kişisel eşyası içinde bulunması gerektiği, aksi halde ise para kimin üzerinde bulunursa o kişiye ait kabul edildiği belirtildi. Açıklamada, Türkiye güzergahı üzerindeki ülkelerin bazılarında, yanında nakit para bulunduran kişinin ülke kanunlarına göre yetişkin sayılması şartı arandığı da aktarıldı.

Gümrüklerde nakit para beyanı nasıl yapılır?

10 bin avro ve üzeri nakit parayı yanında taşıyan kişilerin, sınırından geçtikleri ülkenin gümrük kapılarında yazılı olarak beyanda bulunmak için gümrük memurlarından 'nakit para beyan formu' talep ederek bu formu doğru şekilde doldurmaları gerektiği belirtilen açıklamada, her ülke dilinde ayrı ayrı hazırlanmış 'nakit beyan formları'na ise "https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/cash-controls/how-declare_en" adresinden ulaşılabildiği kaydedildi.

Açıklamada, beyanda bulunulan 10 bin avro ve üzerindeki nakit para için herhangi bir ceza uygulaması olmadığı, bu tutardan harç ya da vergi de alınmadığı vurgulandı.