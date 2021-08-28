YTB'nin desteğiyle düzenlenen “7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali” için geri sayım başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) desteğiyle Türk tiyatrosunun önemli isimleri Almanya'ya çıkarma yapıyor. Türk tiyatrosunun önemli eserleri, “7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali” ile 1-7 Eylül 2021 tarihinde sanatseverlerle buluşarak Frankfurt'ta Türkçe Tiyatro rüzgArı estirecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı desteğiyle düzenlenen “7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali” için geri sayım başladı. Yüz yüze olarak gerçekleşecek olan festival, 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında Türk tiyatrosunun önemli eserlerini ve sanatçılarını Frankfurt'ta ağırlamaya hazırlanıyor. 7 gün sürecek olan festival; 6 oyun, 7 atölye ve 4 söyleşi ile Frankfurt'ta Türkçe tiyatro rüzgarı estirecek.

Festivalin bu yılki esin kaynağı Avrupa'ya işçi göçü

Devlet ve Özel Tiyatrolardan gelecek 6 oyunun özenle seçildiği festivalin bu yılki esin kaynağı, Anadolu'dan Avrupa'ya işçi göçünün 60. Yılı ve Yunus Emre'nin 700. ölüm yıl dönümü. Bu iki önemli konudan ilham alınarak seçilen Devlet Tiyatroları'na ait “Bizim Yunus” ve “Kürk Mantolu Madonna”, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın “Misafir” oyunu ile Oya Başar'ın başrolünü paylaştığı “Plastik Aşklar”, Reha Özcan'ın tek kişilik oyunu “Bir Garip Orhan Veli”, Frankfurt'un önemli sahnelerinden olan Frankfurt Volksbühne'de Türk ve Alman seyirciler ile buluşuyor. Tiyatro Frankfurt her zamanki gibi çocukları da unutmuyor ve Rafadan Tayfa'yı 2 gösteri ile miniklere sunuyor.

Ünlü sanatçılardan atölye çalışmaları ve söyleşi

60. Yılında Almanya'da önemli bir sosyo-ekonomik güç olan Türk vatandaşlarının kendi hayatlarından parçalar bulacakları festival kapsamında, 5 Eylül Pazar günü Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, usta sanatçılardan; Haldun Dormen, Ayla Algan, Perihan Savaş, Selçuk Yöntem, Oya Başar, Tamer Levent, Ayşenil Samlıoğlu, Turgay Tanülkü, Zerrin Tekindor, Atilla Şendil ve Reha Özcan gibi pek çok sanatçının katılımı ile çeşitli atölye ve söyleşiler de gerçekleştirilecek.

Türk işçi göçünün 60. yılı için özel kortej

Festival çerçevesinde bir de Türk işçi göçünün 60. Yılına özel, Frankfurt tren garında Anadolu'dan Avrupa'ya gelen temsili bir göçmen işçiler mizanseni canlandırılacak. Bunun yanında Frankfurt tren garından başlayacak olan Kortej Festivalin gerçekleşeceği Volksbühne sona erecek. Almanya'ya Türkiye'den işgücü göçünün 60'nci yılını konu alan “Hürriyet Tanıklığında Göçün 60 Yılı“ sergisi de festival süresince Frankfurt Volksbühne de sanatseverlere sunulacak.

7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne ilişkin detaylı bilgiler ise “www.tiyatrofrankfurt.com” ve Tiyatro Frankfurt sosyal medya hesaplarında yer alıyor.