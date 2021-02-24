YTB'nin İnsan Hakları Online Eğitim Programı'na başvurular başladı

Programa son başvuru tarihi 14 Mart olarak belirlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında eğitimlerine devam eden Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi gençler için çevrim içi olarak "İnsan Hakları Online Eğitim Programı" düzenliyor. 29-31 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan program sayesinde yurt dışında yaşayan gençler insan hakları, ayrımcılık, nefret suçları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve ilgili uluslararası kuruluşların yapısı ile işleyişi gibi konularda teorik eğitimler alacaklar. Bunun yanında eğitimlerde akademisyenler, kamu kurum temsilcileri ve alanda çalışan uzman hukukçular tarafından sivil savunuculukla ilgili tecrübe paylaşımları yapılacak. Program dili Türkçe olacak olan eğitimlerin sonunda da katılımcılara sertifika verilecek.

Eğitim programına yurt dışında ikamet eden 30 yaş ve altı Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi 3 ve 4'üncü (5'inci sömestrden itibaren) sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans öğrencileri başvurabilecek. Programa hukuk, iletişim bilimleri, psikoloji, siyaset bilimi, eğitim bilimleri, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, medya bilimleri, felsefe, filoloji, teoloji, işletme ve diğer sosyal bilimler alanlarında eğitim alan öğrenciler kabul edilecek. İnsan Hakları Online Eğitim Programı'na başvurular, 14 Mart tarihine kadar online olarak “basvuru.ytb.gov.tr” sayfası üzerinden alınacak. Programa katılacak adayların detaylı bilgilere www.ytb.gov.tr adresinden ulaşabileceği belirtildi.