YTB'nin “Sandıktaki Fotoğraflar” Ödüllü Yarışması 31 Ekim 2019 tarihinde son buluyor

Yarışmayla birlikte; işçi göçü, zorunlu göç ve sürgün başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı anavatanlarını bırakmak zorunda kalan her coğrafyadan soydaş ve vatandaşların hikayeleri ve göç anıları gün yüzüne çıkacak.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşların ve soydaşların göç ettikleri tarihlerdeki hatıralarını gelecek nesillere ulaştırmak adına düzenlenen “Sandıktaki Fotoğraflar” ödüllü yarışması 31 Ekim 2019 tarihinde son buluyor. Dünyanın dört bir yanın başvurulara açık olan yarışmayla birlikte her coğrafyadan en değerli göç hatıraları gün yüzünce çıkacak. İşçi göçü, zorunlu göç ve sürgün başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı ana vatanlarını bırakmak zorunda kalan soydaş ve vatandaşların hikayeleri “Sandıktaki Fotoğraflar” yarışmasıyla torunlarına miras kalacak.

Yarışmaya katılmak isteyen adayların öncelikle YTB tarafından ilan edilen katılım formunu doldurarak, fotoğraf ve hikâyeleriyle birlikte e-posta (kurumsal@ytb.gov.tr) veya başkanlığa elden teslim etmeleri gerekiyor.

Yarışmaya gönderilen uygun formattaki fotoğraf ve hikâyeler, seçici kurul tarafından değerlendirildikten sonra dereceye girenler ödüllendirilecek. Şartnamede yer alan katılım koşullarına uymayan başvurular, değerlendirmeye tabii tutulmayacak. Yarışmaya son katılım tarihi ise 31 Ekim 2019 olarak belirlenirken, seçici kurul toplantısı ile ödül töreni ise 2019 yılı içerisinde ilan edilecek.

Adaylar ayrıntılı bilgiye ise “https://www.ytb.gov.tr/” adresinden ulaşabilecek.