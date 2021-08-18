YTB'nin “Türk Diasporası Medya Ödülleri” yarışmasına başvurular sürüyor

YTB, Türk diasporasında medya alanında ortaya konulan özgün ve nitelikli çalışmaları teşvik etmek ve geleceğin gazetecileri, iletişimcileri ve sinemacılarını desteklemek amacıyla “Türk Diasporası Medya Ödülleri” yarışması düzenliyor.

Yurt dışında medya alanında çalışan ve bu alana ilgi duyan gençlerin çalışmalarına katkı sunacak “Türk Diasporası Medya Ödülleri” yarışması; Kısa Film, Senaryo, Fotoğraf, Araştırmacı Gazetecilik ve Yeni Medya olmak üzere 5 farklı kategoride gerçekleştiriliyor.

Son başvuru tarihi 30 Eylül

Yarışmaya, 15-40 yaş arası yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ve mavi kartlı kişiler başvurabilecek. Başvurular ise “turkdiasporasimedyaodulleri.com/başvuru” adresinden alınırken son başvuru tarihi 30 Eylül olarak belirlendi.

Yarışma sonunda tüm kategorilerde ilk 10'a giren toplam 50 aday ise, Türk Diasporası Medya Akademisi'ne ücretsiz katılabilecek.

Birincilik ödülü 5 bin euro

Yarışmada birincilik ödülü; Kısa Film kategorisi için 5 bin euro, Senaryo, Yeni Medya ve Araştırmacı Gazetecilik kategorileri için 2 bin 500 euro, Fotoğraf kategorisi için ise bin euro olarak açıklandı.

Türk Diasporası Medya Ödülleri ‘ne dair tüm detaylar da “turkdiasporasimedyaodulleri.com” web sitesinde ve “@tdmedyaodulleri” adlı sosyal medya hesaplarında yer alıyor.

Ödüllerin tamamı ise şu şekilde:

Kısa Film: Birincilik Ödülü 5 bin euro, İkincilik Ödülü 3 bin euro, Üçüncülük Ödülü 2 bin euro, Jüri Özel Ödülü 2 bin euro.

Senaryo: Birincilik Ödülü 2 bin 500 euro, İkincilik Ödülü bin 500 euro, Üçüncülük Ödülü bin euro, Jüri Özel Ödülü bin euro.

Fotoğraf: Birincilik Ödülü bin euro, İkincilik Ödülü 750 euro, Üçüncülük Ödülü 500 euro, Sergileme Ödülü 100 euro.

Yeni Medya: Birincilik Ödülü 2 bin 500 euro, İkincilik Ödülü bin 500 euro, Üçüncülük Ödülü bin euro, Jüri Özel Ödülü bin euro.

Araştırmacı Gazetecilik: Birincilik Ödülü 2 bin 500 euro, İkincilik Ödülü bin 500 euro, Üçüncülük Ödülü bin euro, Jüri Özel Ödülü bin euro.