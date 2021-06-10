YTB'nin 'Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel' yarışması için son gün 30 Haziran 2021

YTB, Türk Diasporasına özgü edebiyat alanında yeni açılımları teşvik etmek ve bu alanındaki yetenekleri keşfetmek için düzenlediği "YTB Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel" yarışması 30 Haziran 2021'de sona erecek.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını Türkçe yazmaya teşvik ederek Türk Diaspora edebiyatına yeni yetenekler kazandırmak ve yayın dünyası ile buluşturmak için düzenlenen “YTB Türkçe Ödülleri”ne başvuruları devam ediyor. Vefatının 700. yılı olması münasebetiyle eserlerinde insan sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçeyle anlatarak dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın tüm insanlığa seslenen Yunus Emre'ye ithaf ettiğimiz yarışmaya "2021 Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel" ismiyle ilana çıkıldı.

YTB Türkçe Ödülleri yarışması öykü, şiir, deneme ve kitap desteği olmak üzere 4 ayrı kategori altında düzenlenecek ve her kategori için ayrı bir seçici kurul oluşturulacaktır. Seçici kurulun esas alacağı değerlendirme kriterleri arasında; Türkçenin doğru ve etkili kullanımı, dil bilgisi ve imla kurallarına uygunluk, başvuru yapılan kategorinin şeklî ve teknik özelliklerine asgarî düzeyde uygunluk, özgünlük ile üslup olacaktır. Ayrıca yarışmada yer alacak eserin, Türk Diaspora edebiyat üretimini artırması, zenginleştirmesi ve bu türe yönelik yeni açılımlar kazandırması da değerlendirme açısından önem taşımaktadır. Öykü, şiir ve deneme kategorisinde dereceye giren adaylara, birincilik ödülü olarak 20 bin TL, ikincilik ödülü olarak 15 bin TL, üçüncülük ödülü olarak ise 10.000 TL verilecektir. Bunun yanında ise seçilen bir esere 10 bin TL Yunus Emre Özel ödülü verilebilecektir. Kitap desteği kategorisinde ise ilk 5'e giren eser sahiplerine telif ve basım desteği olarak 20 bin TL'ye kadar destek sağlanacaktır.

Bununla birlikte tüm kategorilerde ilk 10'a giren yarışmacılara YTB Türk Edebiyatı Kitap Seti hediye edilecek olup YTB Yazarlık Akademisi Programına ücretsiz olarak katılma imkânı sunulacaktır. Kitap seti hediyesi, kazananlara YTB Türkçe Ödülleri Ödül Gecesi ya da Yazarlık Akademisi programı akabinde takdim edilecektir.

Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlarımız eserlerini istenilen belgelerle birlikte YTB tarafından ilan edilen başvuru süreleri içerisinde elektronik posta yoluyla (turkceodulleri@ytb.gov.tr) iletmeleri gerekiyor. Yarışmaya başvurmak için gerekli olan başvuru formu, özgeçmiş şablonu ve şartname www.ytb.gov.tr adresindeki YTB Türkçe Ödülleri ilan sayfasından indirilebilecektir. Başvuru süreci içerisinde gönderilmeyen eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.