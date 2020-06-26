YTB'nin “Türkçe Saati Proje Destek Programı”na başvurular başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yurt dışında yaşayan okul çağındaki çocuk ve gençlerin anadilleri olan Türkçe'ye yönelik becerilerini arttırmak ve sosyal-kültürel hayatlarına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen “Türkçe Saati Proje Destek Programı”na başvurular başladı. Program kapsamında yurt dışında genç kuşaklara Türkçe ve Türk kültürünü öğretmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiren kurumların projeleri desteklenecek. Kendi kültürleriyle barışık öz güven sahibi bireyler yetişmesi adına önem arz eden proje, aynı zamanda bu alanda faaliyet yürüten kurumların kapasitelerinin gelişmesine de yardımcı oluyor.

ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Hollanda ve Avustralya‘da eğitim alanında kâr amacı gütmeden faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarının yararlanabileceği programa başvurular “http://proje.ytb.gov.tr/” adresi üzerinden online olarak alınacak. Kurumların öncelikle bu adres üzerinden üyelik kaydı oluşturmaları, ardından sisteme giriş yaparak istenilen form ve belgeleri doldurarak programa başvurmaları gerekiyor. Projelerin ise “https://www.ytb.gov.tr/” adresinde yer alan “Türkçe Saati Proje Destek Programı Başvuru Rehberi“ndeki kriterlere göre hazırlanmış olması şartı aranıyor. Projeye son başvuru tarihi 31 Ağustos olarak belirlenirken, başvuru şartları ve proje detayları hakkında detaylı bilgiler “ytb.gov.tr/turkcesaati” adresinde yer alıyor.