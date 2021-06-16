YTB'nin Türkçe YLP burs başvuruları devam ediyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) yurt dışında yaşayan yeni nesillere Türkçe öğretecek eğitmenlerin yetişmesi için ilan ettiği “Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı”na (Türkçe YLP) başvurular devam ediyor. Programdan mezun olan eğitmenler, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ana dillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim, kültür ve akademik hayatlarına katkı sağlamak ve başarılarını desteklemek amacıyla her yıl farklı alanlarda burs programları ilan ediyor. Yurt dışında yaşayan çocuk ve genç yaştaki vatandaşların Türkçe'yi doğru bir şekilde öğrenmelerine destek olan YTB, aynı zamanda anavatan ile olan bağların geliştirilmesinde de önemli rol oynuyor. YTB, bu kapsamda yurt dışında yaşayan yeni nesillere Türkçe öğretecek eğitmenlerin yetişmesi için de her yıl Türkçe YLP burs programı ilan ediyor. Program sayesinde yurt dışında yaşayan çocuk yaştaki vatandaşlar ana dillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerini geliştiriyor.

Programa kimler başvurabilir

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı (Türkçe YLP), üniversite eğitimini Türkiye'de veya yurt dışındaki bir ülkede tamamlamış olan ve halen oturum veya vatandaşlık hakkına sahip olarak yurt dışında yaşayan 40 yaşından gün almamış, Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlıların başvurusuna açık olacak. Program, iki yarıyıl ders dönemi ve adayın kendi ülkesindeki bir eğitim kurumunda tamamlayacağı iki yarıyıldan oluşan staj ve tez dönemini kapsayacak şekilde dört yarıyıldan oluşuyor. Programa kabul edilen öğrencilerin üniversite eğitim harçları YTB tarafından karşılanacak. Ayrıca öğrencilere aylık 2 bin TL burs ve gerekli olması halinde ders dönemi için barınma desteği imkânı sunuluyor. Programa kabul edilecek adaylardan ise mezuniyetleri sonrasında yaşadıkları ülkelere dönerek, bulundukları ülkelerdeki Türk çocuklarına ana dillerini öğretme konusunda roller üstlenmeleri bekleniyor.

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı'na son başvuru tarihi 15 Ağustos olarak belirlendi. Programlara ilişkin detaylı bilgiler ve başvuru şartları ise https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/ adresinde yer alıyor. Programlara başvurular https://basvuru.ytb.gov.tr/ linki üzerinden online olarak alınıyor.