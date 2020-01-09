YTB'nin ‘Türkiye Bursları” programına başvurular başlıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim imkânı sunan "Türkiye Bursları" programının 2020 yılı başvuruları başlıyor.

Türkiye Bursları programıyla dünyadaki önemli eğitim merkezleri arasına giren Türkiye, uluslararası öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmasına da katkı sağlıyor. YTB tarafından yürütülen “Türkiye Bursları” programı sağladığı imkanlarla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak kabul ediliyor. Yüzlerce ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapan Türkiye, uluslararası çapta eğitim olanakları sağlamanın yanı sıra sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimiyle de ülkemizdeki en prestijli üniversitelerin kapısını açıyor. Türkiye Bursları programının 2020 yılı başvuruları 10 Ocak'ta başlıyor. Başvurular “www.turkiyeburslari.gov.tr” adresi üzerinden yapılıyor.

Türkiye bölgesinin eğitim üssü haline geldi

Türkiye Bursları programı, uluslararası öğrencilerin Türkiye'de kamu kaynaklı yükseköğretim bursuyla eğitim almalarına olanak sağlıyor. Türkiye Bursları markasının 2012 yılında YTB tarafından oluşturulmasının ardından dünya çapında yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye'de eğitim almak isteyenlerin sayısı artış gösterdi. Türkiye'de 2011 yılında kamu kaynaklı burslar dünya çapında 8 bin başvuru alırken, 2012 yılında YTB tarafından Türkiye Bursları markasının oluşturulması ve online başvuru sistemine geçilmesiyle bu sayı 5 kat artarak 40 bine çıktı. Son olarak 2019 yılında Türkiye Bursları 167 ülkeden 146 bin 600 rekor başvuru aldı.

Ülkemizde bulunan üniversitelerin gelişimine ve uluslararasılaşmasına büyük katkı sunan Türkiye Bursları, aynı zamanda Türkiye'yi bir cazibe merkezi haline getirdi. Böylelikle 2011 yılında 30 bin civarında uluslararası öğrenci Türkiye'de eğitim alırken, bu sayı 17 bini burslu olmak üzere 178 bine çıktı. Uluslararası eğitim ihraç eden ülkeler arasına giren Türkiye artık burs programlarının yanında kendi hesabına okumak isteyen öğrencilerin de kariyer planlamaları arasında yer alıyor.

Öğrenciler Türkiye'ye nasıl geliyor?

Türkiye Bursları'na her yıl belirlenen dönemde online olarak başvurular gerçekleştiriliyor. Öğrenciler sisteme istenilen belgeleri ve bilgileri girmelerinin ardından öncelikle bir teknik değerlendirmeye tabi tutuluyor. Teknik değerlendirmenin ardından ise ülkemizin ve uluslararası öğrencinin başvurduğu ülke öncelikleri çerçevesinde öğrencinin akademik niteliği ve sosyal yeteneklerinin incelendiği bir uzman değerlendirmesi gerçekleştiriliyor. Bu aşamanın ardından öğrenciler yüz yüze gerçekleştirilecek mülakatlara davet ediliyor. Bunun yanında bazı ülkelerde yazılı sınavlar da yapılıyor. YTB uzmanları ve akademisyenler tarafından yapılan mülakatlar dünyada yaklaşık 100 farklı noktada gerçekleştiriliyor. Mülakatları başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar Türkiye'ye gelmeye hak kazanıyor.

Türkiye'deki eğitim nasıl başlıyor?

Öncelikle Türkiye'ye gelişlerinde YTB personeli tarafından karşılanan ve yurtlarına yerleştirilen öğrencilere ilk 1 yıl boyunca ücretsiz Türkçe eğitimi veriliyor. Daha sonra ise bu öğrenciler tercihleri doğrultusunda Türkiye Bursları tarafından yerleştirilmiş oldukları üniversite ve bölümlerinde eğitimlerine başlıyor. Lisans, yüksek lisans, doktora ve araştırma düzeyinde burslandırmaların yapıldığı Türkiye Bursları kapsamında okul harçları ve barınma ücretleri karşılanırken, öğrencilere ayrıca aylık cep harçlıkları da veriliyor. Öğrencilerin Türkiye'ye ilk geliş ve mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş biletleri de YTB tarafından alınıyor. Öğrencilerin Türkiye'de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortası primleri de ödeniyor.

Türkiye mezunları ailesi büyüyor

YTB, Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerine dönen mezunları da yalnız bırakmıyor. Onlarca ülkede gerçekleştirilen “Mezun Buluşmaları” vasıtasıyla mezunlar aralarındaki iletişimi geliştirirken, Türkiye ile olan bağlarını da kuvvetlendiriyor. Türkiye'nin gönül elçileri “Türkiye Mezunları”, 160 ülkeye yayılmış 150 bini aşkın üyesiyle büyük bir aileyi oluşturuyor.