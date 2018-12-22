“Yücel'in Çiçekleri” Çankaya'da gösterildi

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, Cumhuriyet tarihinin eğitim devrimi olarak nitelendirilen Köy Enstitülerinin hikayesini anlatan “Yücel'in Çiçekleri” belgesel filminin Ankara galasına ev sahipliği yaptı.

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, Cumhuriyet tarihinin eğitim devrimi olarak nitelendirilen Köy Enstitülerinin hikayesini anlatan “Yücel'in Çiçekleri” belgesel filminin Ankara galasına ev sahipliği yaptı.

1940 yılından başlayarak ülke çapında uygulanan Köy Enstitüleri projesini, dönemin efsane Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'un yaşam hikayeleri üzerinden anlatan filmin ilk gösterimine oyuncuların yanı sıra yönetmen Cengiz Özkarabekir de katıldı. Galanın açılış konuşmasını yapan Özkarabekir, “Köy Enstitülerinden hep cennet bahçesi gibi söz ediliyordu. İçine dalma isteğim böyle oluştu ve ortaya döküdrama bir çalışma çıktı” dedi.

CHP eski Milletvekili Mustafa Gazalcı, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı ve belgeselin danışmanı Kemal Kocabaş ve Köy Enstitülerinin ilk mezunlarından 99 yaşındaki Abdullah Özkucur'un da izleyiciler arasında yer aldığı galada, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Mandolin Grubu, dönemin türkülerinden oluşan mini konser verdi.

Filmde 200 kişi oynadı

Yücel ve Tonguç'un, köy köy gezerek gerçekleştirdikleri Köy Enstitüleri'nin anlatıldığı filmde, daha önce yayınlanmamış fotoğraflar ve videolar yer aldı. Senaryosunu da Cengiz Özkarabekir'in yazdığı belgesel film Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Selimpaşa'da kurulan döneme uygun setlerde çekildi. Ayrıca Yenikapı, Beyazıt ve Sütlüce'de de çekimler yapıldı. 35 kişilik teknik kadronun çalıştığı filmde küçük roller de dahil olmak üzere yaklaşık 200 kişi oyuncu kadrosunda yer aldı. Filmde Atatürk'ü Mahir Günşiray, İsmail Hakkı Tonguç'u da Muhammet Uzuner canlandırdı. Hasan Ali Yücel'in çocukluğunu Ege Şenoğul, gençliğini Kutay Şahin, yetişkin dönemini ise Mehmet Tokat oynadı. Belgesel filmin müziklerini ise Cahit Berkay ve Altuğ Öncü yaptı.