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Yük treninde çıkan yangın söndürüldü

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yük treninin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yük treninin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Karapınar mevkiinde meydana gelen olayda, yük treninin lokomotifinin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine makinist treni durdurarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan motora köpük sıkarak kısa sürede söndürdü.

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