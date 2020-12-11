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Yükseköğretim Kalite Kurulu 5. Yılında Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Webinar'ı düzenledi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), kuruluşunun 5.

yılına özel “Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Webinar”ı düzenledi. Açılış konuşmasını yapın YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas 8 milyona yakın öğrencisi bulunan Türk Yükseköğretim Sistemi hakkında sayısal bilgiler paylaştı. Türkiye'nin Bologna karnesinin 2020 yılında büyük bir gelişme gösterdiğini belirten Prof. Dr. Elmas, birçok Bologna göstergesinde artık üst seviyeye ulaşıldığını bildirdi.


Konuyla ilgili KÖKAK'tan yapılan açıklamada farklı 35 ülkeden 300'ün üzerinde katılımcı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Webinarda, esnek öğrenme ve kalite güvencesi, uluslararasılaşma ve akreditasyon, çevik liderlik ve kalite kültürü oluşumu, kalite güvencesi çalışmalarına öğrenci katılımı olmak üzere dört faklı temada ayrı ayrı oturumlar yapıldı. Her bir oturumda konuşmacılar ve katılımcılar arasında etkileşimli olarak yükseköğretimde kalite güvencesi alanına ilişkin güncel konular tartışıldığı bildirildi.


2020 yılının başında dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi birçok alanda olduğu gibi yükseköğretimde de çeşitli zorlukları beraberinde getirdiği belirtilen açıklamada çevik çevrimiçi dönüşümün ne kadar önemli olduğu görüldüğü bildirildi. Çevrimiçi platform ve YÖKAK'ın sosyal medya kanallarından canlı yayınlanan toplantıda Webinarda pandeminin getirdiği yeni karmaşık dünya düzeninde üniversite çeşitliliğini korurken, ölçülebilir süreçler geliştirmenin ve akreditasyonun önemi bir kez daha vurgulandı bildirildi.

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