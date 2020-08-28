Yükseköğretimde dijital dönüşüm projesi tüm hızıyla devam ediyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın başkanlığında, küresel Covid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen protokolü YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er imzaladı. Toplantıya 15 üniversitenin rektörleri ile Uzaktan Eğitim Platformunu sağlayacak olan Sakarya Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan katıldı.

“Protokolle Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projemizin 3. aşamasına geçmiş bulunuyoruz”

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yeni YÖK vizyonuyla 2018 yılında, küresel salgın gündeme girmeden yaklaşık 2 yıl önce, uzaktan öğretimle ilgili çok önemli bir proje başlattıklarını belirterek, “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm” adını verdiğimiz bu projenin ilk aşamasında ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde yeni kurulmuş 16 üniversitemizde öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin dijital yetkinliklerini geliştirmeye yönelik bir program düzenledik. Bu kapsamda şu ana kadar Anadolu Üniversitesi iş birliği ile 10 bin 725 öğretim elemanına çevrimiçi olarak “Dijital Çağda Öğrenme ve Öğretme” ve 61 bin 346 öğrencimize de bir dönemlik kredili olarak “Dijital Okuryazarlık” dersleri verildi. Dolayısıyla, proje kapsamındaki bu üniversitelerimiz aslında içinde bulunduğumuz küresel salgın sürecine daha hazırlıklı girdiler. Projenin ikinci aşamasında ise 16 Mart 2020'de bu 16 üniversiteye ilave olarak yeni kurulmuş 5 teknik üniversitemiz ve Anadolu'da bulunan 3 üniversitemizin öğretim elemanlarına YÖK, CISCO ve ODTÜ iş birliği ile “Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi” konularında eğitimler verilmeye başlanmış olup süreç halen devam etmektedir. Ayrıca, proje kapsamındaki üniversitelerimizin öğrencilerine bir dönemlik kredili olarak Siber Güvenlik dersi verilmesi planlanmaktadır. Bugün imzaları atılacak olan protokolle de Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projemizin 3. aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Bu aşamada, Sakarya Üniversitesinin geliştirdiği tamamen yerli olan Uzaktan Eğitim Platformu, YÖK koordinasyonunda ve TÜBİTAK-ULAKBİM işbirliği ile 15 üniversitemizin hizmetine sunulacak. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde proje kapsamındaki 15 üniversitemiz uzaktan öğretimle yapacakları derslerini bu yerli platform aracılığıyla gerçekleştirecekler. Projeye destek veren TÜBİTAK'a, Sakarya Üniversitesine ve proje kapsamındaki 15 üniversitemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Üniversitelerimiz mevzuat olarak yerelden alınacak kararlar ile kendilerine uygun olan şekilde eğitim vereceklerdir”

Dijital Dönüşüm Projesi'nin YÖK'ün “sosyal adalet ve fırsat eşitliği” penceresinden yükseköğretime bakışının yansıması olduğunu belirten Saraç, 15 üniversitenin de bu bakış açısı ile seçildiğinin altını çizdi. Bu hususun üniversitelerin bulundukları bölgeye değer katma konusunda daha yetkin olmalarına vesile olacağını kaydeden Başkan Saraç son olarak “Bunun dışında, üniversitelerimiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için aldığımız kararlarla, mevzuat açısından karma-hibrit sisteme geçti. Yani üniversitelerimiz mevzuat olarak yerelden alınacak kararlar ile kendilerine uygun olan şekilde eğitim vereceklerdir. Bütün üniversitelerimizde liyakat ve ehliyet temelli çalışmalar ve yönetim anlayışını ortaya koymaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu

Proje kapsamındaki 15 üniversitenin uzaktan öğretimine destek

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi ve üniversite rektörlükleri arasında imzalanan protokol, Sakarya Üniversitesinde yürütülmekte olan TÜBİTAK-1001 projesi kapsamında yerli olarak geliştirilen “Uzaktan Öğretim Platformu”nun, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamındaki 15 üniversitenin 2020-2021 eğitim-öğretim yılındaki uzaktan öğretim faaliyetlerinde kullanılmasını içeriyor.

Uzaktan Öğretim Platformu 5 ana modülden oluşacak

YÖK'ün üniversiteler arasındaki koordinasyonu yürüteceği protokol kapsamında, ULAKBİM tarafından sağlanan sunucular üzerine kurulacak olan Uzaktan Öğretim Platformu Sakarya Üniversitesi tarafından 15 üniversitenin hizmetine sunulacak. Platform 5 ana modülden oluşacak. Bu modüller ise şu şekilde:

Haftalık sanal ders programlarının oluşturulmasını, uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin organize edilmesini ve yürütülmesini sağlayan “Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Modülü”, sanal sınıfların video dağıtımı için açık kaynak yazılımlardan yararlanılarak oluşturulan “Sanal Sınıf Modülü”, oluşturulan sanal sınıflara kayıtlı tüm öğrencilere duyuruların yapılabileceği “Duyuru Modülü”, sistem üzerinden çevrimiçi sınavların organize edilebileceği “Çevrimiçi Sınav Modülü”, öğrenci devamı, akademisyen/sanal ders yürütülme sayıları gibi raporların sistem üzerinden alınabileceği “Raporlama Modülü”.

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında 15 üniversite bulunuyor

YÖK'ün 2 yıldır yürütmekte olduğu Dijital Dönüşüm Projesi içerisinde yer alan “Ağrı İbrahim Çeçen, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Şırnak Üniversiteleri” proje kapsamındaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.