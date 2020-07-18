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Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde EYP imhası

Milli Savunma Bakanlığı, Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandoların, telsiz düzenekli uzaktan komutalı EYP tespit ettiğini ve EYP’yi imha ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandoların, telsiz düzenekli uzaktan komutalı EYP tespit ettiğini ve EYP'yi imha ettiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “PKK terör örgütünün bir alçak tuzağı daha komandolarımızın dikkati sayesinde önlendi. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandolarımız, telsiz düzenekli uzaktan komutalı EYP'yi tespit ederek imha etti” denildi.


Bakanlık, imha edilen EYP'ye ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

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