Yunanistan tarafından itilen 18 düzensiz göçmeni Türk askeri kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye itilmeye çalışan ve bir botlarının alabora olduğu tespit edilen 18 düzensiz göçmenin, Edirne hududundaki personelce kurtarıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yunanistan'dan yasa dışı yollarla ülkemize itilmeye çalışılan ve bir botlarının alabora olduğu anlaşılan 18 düzensiz göçmen Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye'ye itildiklerini belirtti. Meriç Nehri'nde kurtarılan göçmenler; 2 gün önce Yunanistan'a geçtiklerini ve burada güvenlik güçleri tarafından tahta sopalarla dövüldüklerini, zorla kimliklerinin, paralarının, telefonlarının ve ayakkabılarının alındığını, aç ve susuz olarak bir binada tutulduklarını söyledi."