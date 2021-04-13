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Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiden 2'si FETÖ terör örgütü mensubu çıktı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıstan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıstan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu açıklandı.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da aralıksız devam ettiği belirtilerek, Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıstan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu açıklandı. MSB paylaşımda, “FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verdi.

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