İhlas Haber Ajansı

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Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye sızmaya çalışan 16 kişi yakalandı

Mili Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan’dan Türkiye’ye sızmaya çalışan 16 kişinin yakalandığını duyurdu.

Mili Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 16 kişinin yakalandığını duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 16 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartalları'mız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

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