Yunus Emre Enstitüsü ABD'de çocuklar için online Türkçe kursu başlattı

Yunus Emre Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çocuklar için Türkçe kursu programı başlattı. Pandemi öncesine kadar kültür merkezlerinde yapılan Türkçe kursları pandemi sebebiyle online olarak gerçekleştirilmeye başlandı ve binlerce insana ulaşma şansı sağladı.

Haziran ayında ABD ve Kanada için başlatılan yetişkinler için online Türkçe kursu programına 20 farklı eyaletten 100 kadar Türkçe sevdalısı kayıt oldu ve derslerine başladı. Gösterilen yoğun ilgi üzerine ABD için bir ilk olan çocuklar için online Türkçe kursu başlatıldı. Pandemi sebebiyle pek çok yaz aktivitesinden uzak kalan çocuklar, Enstitünün açtığı online Türkçe kurslarına yoğun ilgi gösterdi.

Program hakkında bilgi veren Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri, “Çocuklar için düzenlenen online Türkçe programı Amerika kıtası için bir ilk, amacımız Türk çocuklarının ana dillerine olan ilgilerini arttırmak ve aynı zamanda Türkçe öğrenmek isteyen Amerikalı çocuklara ulaşmak. Başlattığımız programda ABD'nin pek çok eyaletinin yanı sıra Kanada bölgesinden de kursiyerlerimiz mevcut” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen ‘Çocuklar İçin Türkçe' öğretim materyallerinin kullanıldığı kursların ilerleyen zamanlarda daha geniş kitlelere ulaştırılması planlanıyor.