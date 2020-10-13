Yunus Emre Enstitüsü, Londra'da Türk el sanatlarını tanıttı

Londra Yunus Emre Enstitüsü, 30 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Londra El Sanatları Haftası'nda bu yıl da yerini aldı. Üç yıldır mozaikten minyatüre, tezhipten ebruya Türk el sanatlarını tanıtan Yunus Emre Enstitüsü, bu yıl tezhip sanatı üzerine odaklandığı programıyla 4 farklı desende toplam 10 ayrı çevrimiçi atölye düzenledi.

Londra Yunus Emre Enstitüsünün üçüncü kez katıldığı bu organizasyona, kendini profesyonel olarak geliştirmek isteyenlerin yanı sıra bu sanatı tanımak isteyenler de olmak üzere şimdiye kadar toplam 257 sanatsever katıldı. Bu yıl 250'den fazla tanınmış kurum ve sanatçının yer aldığı Londra El Sanatları Haftasında çevrim içi yapılan atölyelerle sadece İngiltere'den değil dünyanın farklı yerlerinden de katılım sağlandı ve daha geniş bir kitleye geleneksel Türk sanatların tanıtımı yapılmış oldu.

Atölyelerde müzehhip Hanifi Dursun'un öğrencisi, Woking Art Society ödüllü müzehhibe Nagihan Seymour geleneksel ve modern motiflerden örnekler sundu.

Bu yıl altıncı kez Londralılarla buluşan Londra El Sanatları Haftası, her yıl birbirinden renkli atölyelere, dünya markası haline gelmiş tasarımlara, ünlü sanatçılara ve tasarımcılara ev sahipliği yapıyor. Festivalde bu sene dünyanın her yerinden 300 tanınmış ve yeni çıkan markalar, galeriler ve sanatçılar yer aldı. Londra El Sanatları Haftası, bu yıl da hayal gücünün, tutku ve becerinin altının çizildiği birçok programla, geniş çapta bir katılımcıya ulaştı. Dünyaca ünlü tasarımcı ve sanatçıların da ağırlandığı festivalde, kendi işini kurmak, sanatını, zanaatını geliştirmek isteyenler de, işinin ustası isimlerle tanışma ve atölyelerinde eğitim alma fırsatı buldu.