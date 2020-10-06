Yunus Emre Enstitüsü Türk müziğini dünyaya tanıtacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kültür ve sanat alanında yapılan iş birliği sayesinde yeni projeler hayata geçirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Yunus Emre Enstitüsü tarafından yeni bir iş birliği anlaşması yapıldı. İş birliği ile kültür ve sanat temalı projeler hayata geçirilecek. Dünyanın dört bir yanında Türk kültürünün tarihinin, sanatının, dilinin tanıtılmasına katkı sağlayan Yunus Emre Enstitüsü yaklaşık 60 kültür merkezinde Türk müziğini ve sanatını dünyaya tanıtacak.

Türk müziğinin dünya üzerinde kabul görecek nitelikler taşıdığını bildiren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yunus Emre Enstitüsü'nün Türk insanı ve dünya insanları arasında kültürel bağlar kurduğunu ifade ederek, "Bizim kültürümüzde güzel söz çok kıymetlidir. Kötü söz kökleri olmayan kendisine faydası olmayan ağaç gibidir. Güzel sözün en iyi ifade bulduğu yer müziktir. Türk müziğinin kökleri Orta Asya'ya dayanan bir düşünce ürünüdür. Müzik, hayatı anlamlandırmamızı sağlar. Gelenekleri gelecek kuşaklara aktarma imkanı sunar" dedi.

Türk müziğinin dünya müzikleri arasında yer bulmasındaki asıl nedeninin taşıdığı özellikler olduğunu kaydeden Ateş, "Usul zenginliği düşünülürse müziğimizi Türk kültürünün ezgisel hazinesi olarak tanımlayabiliriz. Yeniden bizim nağmelerimizin, bizim hissedişlerimizin, bizim güzellik anlayışımızın dünyayı kuşatmasını sağlayacağız. Bugün bu eserlerin tamamını yurtdışında bulunan kültür merkezlerimizde müzik kursları ve etkinlikler sayesinde son kullanıcıya ulaştıracağız. Böylelikle Türkiye ve Türk müziği dünyada tanınacak" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç ise, müziğin tüm dünyada kabul gören farklı bir sanat olduğunu belirterek, tarih içerisinde süregelen Türk kültürünün içindeki kalıcı ve daha sonrasına nakledilmesi gereken eserlerin projeye dahil edildiğini söyledi. Tokaç, Türk müziğini dünyanın neredeyse her yerinde bulunan Yunus Emre Enstitüsü çatısı altında farklı uluslara götürmenin önem taşıdığını ifade etti.