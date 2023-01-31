Yunus Emre Enstitüsünün uluslararası ağı genişliyor

Yunus Emre Enstitüsü, Kuzey Makedonya'da uluslararası medya mensuplarına ve gazeteciliğe ilgi duyan kişilere yönelik “Mobil Gazetecilik Atölyesi” düzenledi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğiyle TRT'nin Türkiye'deki uzman kadrosunun katılımıyla Kuzey Makedonya'da “Mobil Gazetecilik Atölyesi” düzenlendi. Kuzey Makedonya'da çalışan Anadolu Ajansı, TRT ve Yeni Balkan Gazetesi personeli, Kuzey Makedonya'da iletişim fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler, gazeteciliğe ilgi duyan Enstitü kursiyerleri ve üniversite öğrencileri olmak üzere 18 ile 24 yaş arasındaki 60'tan fazla kişi atölye çalışmalarına katıldı.

“Gazetecilere ayrı bir önem veriyoruz”

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Serhat Kula, gençlere yönelik düzenlenen mobil gazetecilik atölyesine ilişkin, “Kuzey Makedonya, yerel Türk medyasının yoğun iştirak gösterdiği bir yer. Bu minvalde burada çalışan gazetecilere ayrı bir önem veriyoruz” ifadesini kullandı.

“Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen çok sayıda genç var”

Kula bölge içerisinde yaklaşık 20'ye yakın gazetecilik ve sosyal medya haberciliği yapan platform olduğunu belirterek, “Türkiye'nin burada gerçekleştirdiği yatırımları, kalkınma projeleri ve kültürel diplomasi çalışmalarını biz yerel basın sayesinde bölgeye nüfuz ettiriyoruz. Bu konuda bölgede bilhassa Türkiye'ye ilgi duyan, gelecekte kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen çok sayıda genç var” dedi.

Kula, Bölgede Türkçe eğitim veren okullardan öğrenciler, iletişim alanında eğitim alan öğrenciler ve Kuzey Makedonya'da üniversite eğitimi alan Türk gençlerin katılımıyla bir harmoni oluşturarak, çok kültürlü ve çok dilli bir ortamda gazetecilik ile yayıncılığın önemini gençlere aktaracaklarını da sözlerine ekledi.

Enstitünün ev sahipliğinde 30 Ocak ile 1 Şubat tarihlerinde 3 gün boyunca sürecek olan atölye çalışmalarında TRT uzmanları Şeyma Şen Aybek, Beheşti Abdullah Tekin ve Hatice Mollaalioğlu'nun eğitmenliğinde gazeteciliğe giriş, hikâye anlatıcılığı, saha yapımcılığı, mobil gazetecilik, video çekimi, video düzenleme gibi gazeteciliğin temel konuları detaylarıyla ele alınacak.