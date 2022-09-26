Yunus Emre eserleri ile Almanya ve Hollanda'da anlatıldı

Yunus Emre Enstitüsü'nün Almanya ve Hollanda'da düzenlediği "Yunus'un İzinde" programı ile Yunus Emre'nin sevgiyi, hoşgörüyü ve insani değerleri dile getirdiği eserleri izleyicilere aktarıldı.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Yunus'un felsefesini müzik ile buluşturan “Yunus'un İzinde” programı, Almanya ve Hollanda'da gerçekleştirildi. Almanya'nın Köln şehrinde 24 Eylül tarihinde Köln Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından Köln Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenen dinletide, televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer'e Bosna Hersekli sanatçı Zeyd Şoto eşlik etti. Köln'de yaşayan Türklerin yoğun ilgi gösterdiği programda Yunus'un hayatından kesitler sunan Serdar Tuncer, Yunus'un gönül, tevazu, aşk ve sevgi kavramlarını kendine özgü sunumuyla izleyicilere aktardı.

İkinci program Amsterdam'da

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde 25 Eylül'de Amsterdam Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından ikinci kez gerçekleştirilen “Yunus'un İzinde” programı Corendon Village Oteli'nde yapıldı. Programa Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve Hollandalı müzikseverler olmak üzere yaklaşık 300 kişi katıldı. Programda bir konuşma yapan Ateş, “Enstitü olarak Türkiye düşüncesini ve kültürümüzü dünyayla buluşturuyoruz. Yunus Emre gibi yaşadığımız dünyayı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırken, diğer canlar ile bağlar da kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Dinletide Serdar Tuncer, “Aşkın Aldı Benden Beni, Gönüller Yapmaya Geldim, Bir Kez Gönül Yıktın İse, Gel Gör Beni” gibi Yunus Emre'nin dünya görüşünün derinliğini yansıtan eserleri seslendirdi. “Yunus'un İzinde” programı ile Yunus'un sevgiyi, hoşgörüyü ve insani değerleri en veciz biçimde ifade ettiği şiirleri ve ilahileri Almanya ve Hollanda'da yankılandı.