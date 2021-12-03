Yunus Emre vefatının 700'üncü yılında ilahilerle ve dualarla anıldı

Şair Yunus Emre, vefatının 700'üncü yılında Altındağ'da ilahi ve dualarla anıldı.

Şair Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıldönümü nedeniyle Altındağ'da organize edilen gecede Mavera Türk Müziği Topluluğu kulakların pasını sildi. Altındağlılar, Şair Baki Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma konserine büyük ilgi gösterdi. 700 kişilik salonu dolduran vatandaşlar, Yunus Emre'yi rahmetle yad etti.

Yunus Emre'nin daima mütevazı ve iyilik öğütleyen biri olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Yunus Emre kendini hak yoluna adamış bir zattır. Her zaman haktan, her zaman halktan yana olmuştur. Düşmanlığın kimseye faydası olmayacağını, sevginin ise dindiremeyeceği bir ızdırap olmadığını vurgulamıştır. Onun öğretileri, değerleri ve felsefesi aradan geçen 700 yıla rağmen hala önemini korumaktadır. ‘Gelin tanış olalım, işi kolay tutalım. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz' sözleri, 700 yıldır etkisini korumaktadır” dedi.

Başkan Balcı, Altındağlı vatandaşların gösterdiği ilgiden çok memnun olduğunu da sözlerine ekledi. Başkan Balcı, “İstediğiniz kadar park yapın, tesis yapın, yollar açın. Bir gönlü kırdınsa, bir kalbi incittinse her şey boşa. Yunus Emre'nin de dediği gibi ‘sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz' ifadelerini kullandı.