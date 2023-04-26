Yunus Emre'nin sözleri 7 dilde kıtaları aştı

Yunus Emre Enstitüsü, Yunus Emre'nin iki önemli eseri Risaletü'n-Nushiyye ve Divan'daki şiirlerinin günümüze aktarılarak hazırlanan “Yunus Emre Seçkisi” adlı eser 7 dile çevirdi.

Yunus Emre Enstitüsü, dünya çapında Yunus Emre'nin sevgi dili Türkçenin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra Yunus'un adına yakışır bir şekilde, yüzlerce yıllık bilgeliğin damıtılıp içine sığdırıldığı Anadolu irfanını tüm dünyaya taşımaya yönelik faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Enstitü tarafından Anadolu'nun mayasında eşsiz bir yeri olan Yunus Emre'nin iki önemli eseri Risaletü'n-Nushiyye ve Divan'daki şiirlerinin günümüze aktarılarak hazırlanan “Yunus Emre Seçkisi” adlı eser 7 dile çevrildi.

Yunus Emre'nin evrensel vecizeleri farklı dillerde tüm dünyada yankılanacak

Prof. Dr. Erdoğan Boz tarafından hazırlanan “Yunus Emre Seçkisi” adlı eserin ilk bölümünde Risaletü'n-Nushiyye'den 28 şiir, ikinci bölümde ise Divan'dan 44 şiire yer verildi.

Yunus Emre'nin şiirleri seçki olarak Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça ve İtalyancaya tercüme edilerek Yunus, 700 yıl öncesinden tüm dünyaya anlatıldı.

“Okurlarımız Yunus'un insan ve doğa sevgisini, birlik düşüncesini kendi dillerinde bulabilecekler”

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yunus Emre Seçkisi adlı esere ilişkin “Yunus Emre Enstitüsü, dünya çapında bulunan takipçilerine bu bayram da yine yeni eserler sundu. Yunus Emre'nin en önemli eserleri olan Divan ve Risaletü'n-Nushiyye'den seçki olarak 7 dile tercüme ettik. Bu çalışmayla okurlarımız Yunus'un insan ve doğa sevgisini, birlik düşüncesini kendi dillerinde bulabilecekler” ifadelerini kullandı.

“Yunus Emre sayesinde Anadolu coğrafyası, Türkçenin yurtlarından biri haline geldi”

Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Dairesi Başkanı Prof. Dr. Kartallıoğlu, “Yunus Emre sayesinde Anadolu coğrafyası, Türkçenin yurtlarından biri haline geldi ve Türkçe, Yunus'un yazmış olduğu eserlerle 700 yıl boyunca bu topraklarda kalıcı bir dil oldu. Bu çalışma çerçevesinde Yunus Emre'nin ‘Divan' ile ‘Risaletü'n-Nushiyye' adlı eserlerinden seçkiler günümüze aktarılarak yeniden ele alındı ve Türkçe kelimeler yeniden okunmuş oldu” değerlendirmelerinde bulundu.

“700 yıl öncesinden Yunus'u bütün dünyaya anlatmaya gayret ettik”

Kartallıoğlu, “Enstitü olarak Divan ile Risaletü'n-Nushiyye eserlerini hem Arap harfli Türkçesi hem günümüze transkripte edilmiş şekli hem de Türkiye Türkçesiyle yayıma hazırladık. Bu iki eserden 72 şiirlik bir seçki yapıp çeşitli dünya dillerine çevirerek 700 yıl öncesinden Yunus'u bütün dünyaya anlatmaya gayret ettik” dedi.