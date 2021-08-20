Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü münasebetiyle anma etkinlikleri düzenlendi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu (TTK), Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü vesilesiyle bir dizi etkinlik düzenledi.

Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümünün “UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri” arasına alınması ve Cumhurbaşkanlığı tarafından bu yılın “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmesi vesilesiyle Türk Tarih Kurumu tarafından 16 Ağustos'ta Mardin'de 17 Ağustos'ta Cizre'de, 18 Ağustos'ta Şırnak'ta bir dizi etkinlik düzenlendi.

Türk Tarih Kurumu bu şehirlerde il yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek TTK'den beklentilerini dinledi. Prof. Dr. Haşim Şahin'in Yunus Emre'nin tarihi kişiliği ve tasavvufi felsefesi hakkındaki konferansının ardından Mehmet Kemiksiz'in sesinden Yunus Emre'nin bestelenmiş ilahilerini dinleyen halk, bu etkinliklere büyük teveccüh gösterdi.

18 Ağustos'ta Şırnak'ta düzenlenen etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ile il protokolü, akademisyenler ve gençler katıldı.

Bakan Yardımcısı Çam Şırnak'ta yaptığı açış konuşmasında, ortak paydamız Türkçeyi güzel şekilde kullanan gönül insanlarından Yunus Emre'nin Türk Tarih Kurumu gibi milli birliği oluşturma sürecinde katkılar sunan bir kurum tarafından anılmasının önemine dikkat çekti ve TTK ile başlayan bu çalışmaların artırılacağını belirtti.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin etkinliklerde yaptığı konuşmalarda, Yunus Emre'nin şiirlerinde bulunan birlik olma duygusuna dikkat çekti ve Türk Tarih Kurumunun bu konserler vasıtasıyla halkla bir araya geleceğini, onların Kurumdan beklentilerini dinlemeyi umduğunu belirtti. Yemek etkinliğine katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri Türk Tarih Kurumundan kitap ve proje desteği beklediklerini belirtti.