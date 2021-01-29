Yurda kaçak yollarla girmeye çalışan bir PKK'lı Jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla yurda kaçak yollarla girmeye çalışan bir PKK'lının yakalandığını açıkladı.

Bakanlık yaptığı paylaşımda, “Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişi Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Daha önce terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklıktan yargılandığı belirlenen şahıs İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi” ifadelerine yer verdi.