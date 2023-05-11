Yurt dışı oyları Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında kullanılan oyları taşıyan 3 uçak Ankara'ya indi ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında kullanılan oyları taşıyan 3 uçak Ankara'ya indi. Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan 1 milyon 691 bin 531 oy tırlara yüklenerek "Oy Torbaları Nakil Komisyonu” eşliğinde kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı.