Yurt dışında yaşayan gençler için “Senaryo Okulu”

YTB, yurt dışında ikamet eden, sinemacılık alanına ilgi duyan genç vatandaşlara yönelik “Senaryo okulu” düzenliyor. Proje kapsamında temel senaryo eğitimlerinin yanı sıra atölye derslerinde senaryo yazma pratiğini geliştirmeye yönelik çalışmalar da yapılacak. Film, belgesel, kısa film vb. alanlarda içerik üretmek isteyen ve bu alanda içerik üretip başarı kazanmayı düşünen gençler, Senaryo Okuluna davet ediliyor. 22-25 Aralık 2021 tarihleri arasında Strazburg'ta gerçekleştirilecek Senaryo Okulu'ndaki derslerde her adayın yazılı metinler üretmesi teşvik edilerek buna yönelik çalışmalar yapılacak.

Senaryo okuluna 01 Ocak 1986 ve 01 Ocak 2003 tarihleri arasında doğmuş olanlar başvurabilecek. Adayların programa katılabilmesi için; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Kanada, Norveç ve İtalya ülkelerinde ikamet ediyor olması gerekiyor.