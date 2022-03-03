Yurt dışında yaşayan gençler Tarih Akademisi'nde buluşuyor

Türkiye'deki tarihi mekanları yerinde keşfetmeye imkan tanıyan programa başvurular 1 Nisan'a kadar sürecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik “Tarih Akademisi” programı düzenliyor. Tarih alanına ilgi duyan lisans-lisansüstü eğitim gören öğrencilerin başvurabileceği program, 25 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında İstanbul, Bursa, Bilecik ve Ankara şehirlerinde yapılacak. Tarih Akademisi'nde tarihi mekânları yerinde gezip görme imkanı elde eden gençler, bu mekanların tarihi ve geçmişteki önemini anlatan seminerlere de katılacak. İstanbul'da başlayacak olan program, seminer ve gezilerin ardından Bursa ve Bilecik şehirleri ile devam edecek, Ankara'da son bulacak.

Kimler başvurabilir?

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı, mavi kart sahibi (lisans, yüksek lisans, doktora) ile yeni mezunlar programa kabul edilecek. Başvuru sahiplerinin doğum tarihinin 01.01.1986 tarihinden sonra olması gerekiyor. Başvurular 1 Nisan tarihine kadar obys.ytb.gov.tr adresinden alınacak.