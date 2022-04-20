Yurt dışında yaşayan vatandaşlara farklı alanlarda burs

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim hayatlarını desteklemek ve genç kuşağın gelişimine katkı sunmak için farklı alanlarda hazırlanan burs programları başvuruya açıldı. Türk toplumunun yaşadıkları ülkelerdeki akademik ve entelektüel hayata katılmalarına yardımcı olan programlar, aynı zamanda Türkçe ve Türk kültürünün öğrenilmesine de büyük katkı sağlıyor.

Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi yüksek lisans programı

YTB, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadilleri olan Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretecek eğiticileri yetiştirmek amacıyla “Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı”nı hayata geçiriyor. Programa yurt dışında daimi oturum hakkına sahip olanlar, çifte vatandaş ve Mavi Kartlılar başvurabilecek. Yüksek Lisans eğitiminin ders dönemleri Türkiye'de belirlenen üniversitelerde yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecek.

Programa kabul edilecek adaylardan, mezuniyetleri sonrasında yaşadıkları ülkelere dönerek, Türk çocuklarına anadillerini öğretme konusunda roller üstlenmeleri bekleniyor.

Yurtdışı vatandaşlar lise bitirme başarı bursu

Yurt dışında yaşayan gençler arasında lise eğitimini bitirme oranları ve lise başarı oranları her geçen gün artıyor. YTB de gençlerin lise eğitiminde başarılarını “Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Başarı” Bursu programı ile ödüllendirerek onları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Programa bulundukları ülkelerde bitirme sınavlarını (Abitur, Baccalauréat, Matura gibi) başarılı olarak tamamlayanlar, bitirme sınavı olmayan ülkelerden lise diploması bulunanlar başvurabilecek. Burslardan 1 Ağustos 2022 tarihine kadar mezun olan vatandaşlar ve mavi kart sahipleri yararlanabilecek. Program çerçevesinde her büyükelçilik ve başkonsolosluk bölgesinde en başarılı öğrenci, bu tek seferlik burs imkanından faydalanabilecek.

Prof. Dr. Fuat Sezgin üstün başarı bursu

Fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında; lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun olan yurt dışındaki vatandaşlar da "Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursları" çerçevesinde desteklenecek. Burs programından ülkelerin not sisteminde en az yüzde 80 başarılı olan vatandaşlar ve mavi kart sahipleri yararlanabilecek. Program burs başvuruları tamamlanana kadar mezun olabilecek adayların başvurusuna da açık.

Tez ve araştırma bursu

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar arasında doktora ve yüksek lisans yaparak başarılı çalışmalara imza atanlar YTB'nin “Tez ve Araştırma Bursu” ile ödüllendiriyor. Yurt dışında bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı, tez aşamasında ya da tez aşamasına geçmek üzere olan adaylar bu programdan yararlanabilecek. Adayların yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren konularda yaptıkları tez araştırmaları değerlendirmeye alınacak.

Burs programlarına son başvuru tarihi 1 Ağustos 2022

Programlara başvurular 1 Ağustos 2022 tarihine kadar “basvuru.ytb.gov.tr” sayfasından alınacak. Burs programları hakkında detaylı bilgileri ise https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/ sayfasından ulaşılıyor.