Yurt genelinde motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce 23 - 25 Nisan tarihleri arasında yurt genelinde eş zamanlı olarak motosiklet ile motorlu bisiklet kullanımı denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde; 25 bin 625 motosiklet/motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edildi. 582 sürücünün belgesiz olarak motosiklet/motorlu bisiklet kullandığı tespit edilirken, 247 motosikletlinin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı belirlendi. Bin 165 sürücü/yolcunun koruma başlığı kullanmadığı tespit edilirken, 146 motosiklet/motorlu bisikletin de tescil belgesi ve plakasının uygun durumda olmadığı anlaşıldı. 512 motosiklet ile motorlu bisiklet trafikten men edildi ve 10 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Toplamda 3 bin 841 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.