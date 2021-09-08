Yurt genelinde okullarda denetimlere başlandı

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine yeni eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleriyle ilgili genelge göndermesinin ardından yurttaki tüm okullarda denetimlere başlandı. Çeşitli birimlerden ve şubelerden polis ekiplerinin kontrolünde yapılan denetimlerde okul servisleri başta olmak üzere okulların etrafında da önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Ankara'daki Anıttepe Anadolu Lisesi'nde hizmet veren okul servislerinde dezenfektan bulundurulması, oturma düzeninin sağlanması, araçtaki güvenlik önlemlerinin tamlığı denetlenirken, okul çevresinde de şüpheli görülen şahıslara GBT sorgulaması yapıldı. Kaba üst ve araç aramalarının da yapıldığı kontrollerde amaç, okullarda en güvenli ortamın oluşturulmasını sağlamak.

“Denetimlerle ilgili de mutluyuz”

Uygulamadan memnun olduğunu dile getiren servis sürücüsü Mustafa Özgün, ”Araç iç temizliğimizden tutun, güvenlik açısında emniyet kemerlerimizin ve koltuk sensörlerimizin kontrolleri yapıldı. Öğrencilerimizin araçlara binerken ve inerken dezenfektan dezenfekte edilip inmelerini sağlıyoruz. Aracımızın genel rutin bakımıyla ilgili gerekenleri yerine getiriyoruz. Denetimlerle ilgili de mutluyuz. Bu işi hakkıyla yapan ve yapmayan ayrılsın istiyoruz. Hakkıyla yapamayanların cezalarını çekmesini işitiyoruz. Denetim olmazsa olmaz” dedi.

Öğrencilerden Salih Karataş ise okullarında güvenlik önlemlerinin artırılmasından ötürü duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Güzel ve güvenlikli denetimlerle okulumuzun ilk günleri güzel geçiyor. Denetimleri güzel buluyorum. Okulların güvenli olması iyi bir şey. Okullarda her sınıfta dezenfektan bulunuyor, tuvaletlerimiz temiz. Sosyal mesafeye de uyuyoruz” diye konuştu.