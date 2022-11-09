Yurt genelinde yasadışı bahis ve kumar uygulaması

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarınca ülke genelinde 9 bin 920 ekipten oluşan 33 bin 158 personelin katılımıyla "Yasadışı Bahis" ve “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması gerçekleştirildi.

"Yasadışı Bahis" uygulamasında 12 iş yerinde yasadışı bahis oynatan 66 kişi hakkında 7258 Sayılı Kanun çerçevesinde adli işlem, 30 şahıs hakkında ise bahis oynamaktan idari işlem yapıldı. Uygulamada 33 kişi gözaltına alınırken, 341 aranan şahıs yakalandı.

"Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulamasında da 16 bin 602 iş yeri ile deniz araçları ve 397 dernekte 36 şahıs gözaltına alınırken, 345 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 95 şahıs hakkında adli işlem, 344 şahıs hakkında ise idari işlem yapıldı. 91 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapıldı. Uygulamada 12 adet bilgisayar, 6 adet cep telefonu, 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 38 adet mermi, 12 adet kumar/oyun makinesi, 2 adet tombala makinesi, 36 bin 359 adet kaçak sigara, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.