Yurt genelinde yük taşıyan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi

Yapılan denetlemelerde toplam 53 bin 302 araç denetlenirken, 5 bin 163 araca da işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 16-17-18 Ocak 2021 tarihinde yürütülen denetimlerde; 902 sürücünün araçta takograf bulundurmadığı, 730 aracın yasal hız sınırlarına uymadığı, 430 sürücünün çalışma sürelerine uymadığı ve 69 aracın da zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı belirtildi.