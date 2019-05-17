Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren:

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Ramazan ayı boyunca yurt içi ve yurt dışında birçok faaliyet düzenlediklerini belirterek, "YTB olarak Ramazanın bereketinden faydalanmaya çalışıyoruz” dedi.

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, YTB'nin Ramazan ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında düzenleyeceği faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlara mesaj verdi.

YTB Başkanı Eren, Ramazan ayının tüm İslam âleminde olduğu gibi hizmetleri daha geniş coğrafyalara yayabilecekleri ve daha bereketli bir şekilde gerçekleştirebilecekleri mübarek bir ay olduğunu söyledi. Dünyanın dört bir yanından Ankara'da eğitim alan uluslararası öğrencilere yönelik Ramazan ayı boyunca “Gönül Coğrafyası İftarları” düzenleyeceklerini belirten Eren, "Ankara ve Türkiye'de bize annelerinin, ailelerinin ve vatanlarının emaneti olan uluslararası öğrencilerimiz var ve onlara yönelik birtakım Ramazan faaliyetleri yapıyoruz. Ankara'da bu sene Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'yle beraber günde 250 kişiye iftar imkanı sunabildiğimiz, 30 gün boyunca sürecek ve adı Gönül Coğrafyası İftarları olan bir iftar etkinliği yapıyoruz. Bu iftar etkinliklerinde gönül coğrafyasından her gün bir ülkenin günü oluyor. Burada iftar veriyoruz ve ardından uluslararası öğrenciler kendi etkinliklerini yapıyor. Ankara'da bütün gün oruç tutup da aç kalan öğrencimiz olsun istemiyoruz” diye konuştu.

Başkan Eren, hem Türkiye'nin gönül coğrafyasında hem de Türk vatandaşlarının yaşadığı ülkelerde iftarlar düzenlediklerini de söyledi. Başkan Eren, "Bab'da, Azez'de ve Çobanbey'de bir takım görüşmeler yaptık, akşamında da Çobanbey'de, Afrin'deki ilk şehidimiz Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine yapılan kültür merkezinde, içlerinde Türkmen, Arap ve diğer akraba topluluklarımız ile yetim çocukların da olduğu bir iftar programı düzenledik." diye konuştu.

"Geniş katılımlı iftarlar vereceğiz"

Balkanlarda da iftar programları düzenleyeceklerini vurgulayan Eren, "Makedonya, Kosova ve aslen benim de memleketim olan Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde geniş katılımlı iftarlar vereceğiz." dedi. Başkan Eren, bu ülkelerde iftar sonrası, Türk sanat ve kültürünün tanıtıldığı, Hacivat-Karagöz oyununun ve çocuklara yönelik tiyatroların sergilendiği çeşitli etkinlikler yapacaklarını ve kendisinin de bu programların hepsine gideceğini söyledi. "Avrupa'da, Almanya, Hollanda, İsveç ve Norveç'te benim de iştirak edeceğim büyük iftarlar vereceğiz ve kültürel etkinliklerimizi yapacağız." diyen Eren, bunların dışında kendisinin iştirak edemediği ama YTB olarak birçok yerde destek verdikleri iftar programları olduğunu söyledi. Başkan Eren, Somali'de de YTB mezunlarının katılacağı bir iftar programı düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Ramazan ayı içerisinde YTB'nin programında iftarların dışında sahur etkinliklerinin de olduğunu söyleyen Eren, "Ben, sahur programı için uluslararası öğrencilerimizin yurtlarına gidiyorum. İmam Hatiplerde ortaokul ve lise öğrencisi öğrencilerimizle de sahur programları yaptık ve yapıyoruz" şeklinde konuştu.

“Kırım Tatar Sürgü'nü anacağız”

Önümüzdeki hafta Kırım Tatar Sürgü'nün 75. yılı dolayısıyla bir anma programı yapacaklarını ifade eden Başkan Eren, "Önümüzdeki hafta Kırım Tatar Sürgü'nün 75. yılı dolayısıyla bir anma programı da yapıyoruz. Etkinliğe Kırım-Tatar kardeşlerimiz, bakanlar ve konsey başkanları geliyor. Akşamında da bir iftar programı yapacağız” ifadelerini kaydetti.

"Vatandaşlarımızla gönül birlikteliğimiz var"

Yurt dışındaki vatandaşlarımıza da mesaj veren Başkan Eren, teknoloji çağıyla birlikte uzaklık diye bir kavramın kalmadığını, ancak bu çağda esas uzaklığın gönül uzaklığı olduğunu söyledi. Başkan Eren, Türkiye ile yurt dışındaki vatandaşların gönüllerinin ise birbirine yakın olması gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Ben eminim ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla bir gönül birlikteliğimiz var. Birbirimizi gönülden tanıyoruz, biliyoruz ve seviyoruz. Bu Ramazan ayı, yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'ye olan aidiyetlerini, kendi milli ve manevi değerlerine aidiyetlerini pekiştirdikleri bir ay. Biz çok azına yetişebiliyoruz ama bugün dünyanın dört bir tarafından vatandaşlarımız kendi bulundukları yerlerde iftarlar, sahurlar, kuran mukabeleleri ve kültürel etkinlikler düzenliyorlar. Benim yurt dışındaki vatandaşlarımıza mesajım, 'Ramazan ayının feyzinden ve bereketinden faydalanalım. Bayramda da zaten kucaklaşacağız.”

“Yurt dışı Türkler Strateji Eylem Planı' hazırlayacağız”

YTB'nin gelecek sene kuruluşunun 10'uncu yıl dönümüne ulaşacağını anımsatan Eren, "10'uncu yılımızdan sonra biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik, içeriği dolu ve aktif bir şekilde uygulanmak üzere 'Yurt dışı Türkler Strateji Eylem Planı' hazırlamak istiyoruz. Bunun hazırlıkları var. İnşallah 10'uncu yılımızla beraber yurt dışındaki Türklere yönelik Türkiye'nin yeni diaspora politikasını hep beraber görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.