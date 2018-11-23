Yurtlarda kalan gençler Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la bir araya geldi

Dr. Ali Erbaş ile Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde bir araya geldi.

KYK Ankara İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan gençler, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde bir araya geldi. Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen program, Kur'an tilaveti ve ilahiler ile başladı. Namaz öncesi gençlere hitap eden Erbaş, Hz. Peygamberin insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaracak mesajlarına en çok gençlerin karşılık verdiğini vurgulayarak, ''Onun daveti en çok gençlerin yüreklerinde karşılık bulmuştur. Ona ilk iman edenlerin çok büyük bir kısmı gençler olmuştur'' dedi.

Erbaş, Hz. Peygamberin gençlere değer ve önem verdiğini ifade ederek, ''Onları bilgi ve okumaya yöneltmiştir. Onlara gerçek kahramanlığın iyilikle olacağını öğretmiştir'' dedi.

Hz Peygambere ilk inen emrin ‘oku' olduğunu anımsatan Erbaş, gençlere kitap okumalarını, Kur'an-ı Kerim'i ellerinden düşürmemelerini ve büyük bir ideale, güzel bir ahlaka, köklü bir bilgiye ve mefküreye sahip olmalarını tavsiye etti. Programın sonunda gençlere gül dağıtan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa katılan gençler, bu ve benzeri pek çok anlamlı etkinlikle buluşmalarını sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'ya teşekkürlerini ileterek, yurtlarda açılan kurslarda ortaya çıkan eserlerden seçilmiş olan ebru tablosunu KYK Ankara İl Müdürlüğü adına Erbaş'a hediye ettiler.

Programa Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanı sıra Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, KYK Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, yurt müdürleri, şube müdürleri ve yaklaşık 600 yurt öğrencisi katıldı.