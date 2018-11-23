"Yusuf Franko'nun İnsanları" Ankaralı sanatseverlerle buluştu

Çankaya Belediyesi, “Yusuf Franko'nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri” sergisine ev sahipliği yapıyor. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'ndeki sergi, 25 Ocak 2019'a kadar Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.

Çankaya Belediyesi, “Yusuf Franko'nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri” sergisine ev sahipliği yapıyor. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Ömer Koç Koleksiyonu'ndan oluşan sergisinin açılışını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger birlikte gerçekleştirdi. Serginin Osmanlı döneminin özellikle geçiş sürecini anlatan çok önemli bir tarihsel çalışma olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Osmanlı'da bürokrasinin merkezi Beyoğlu'nu ele alan bir serginin oradan sonra Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde bürokrasinin merkezi Çankaya'da iki ay boyunca açık kalacak olması ayrı bir anlam taşıyor” dedi.

Serginin 19. yüzyıldan günümüze çok önemli bilgi ve belgeleri aktardığını belirten Taşdelen, ANAMED'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise, kültürel miras yılı ilan edilen 2018 yılı içinde Türkiye'nin birçok yerini ziyaret edip Türk kültürel mirasını yerinde tanıma imkanı bulduklarını belirterek, sergiye emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür etti.

ANAMED'in ilk olarak 2017 yılında ziyarete açtığı sergi, 19. yüzyıl sonu Osmanlı bürokratı, Hariciye Nazırı, mutasarrıf, cemiyet adamı ve aynı zamanda oyunbaz bir karikatürist olan Yusuf Franko Kusa Bey'e ait karikatür albümünü içeriyor. ANAMED tarafından gün yüzüne çıkarılan sergi, dönemin yüksek cemiyet mensupları, Osmanlı paşaları, levantenler, sanatçılar ve diplomatların hiciv yüklü portrelerini Ankaralı sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, Çankaya Belediyesi ve Avrupa Birliği Delegasyonu desteği ile 25 Ocak 2019 tarihine kadar Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açık kalacak.