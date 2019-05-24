Yusufeli Barajı'nda birinci dalya tamam

yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliğinde 100 metreye ulaşıldı.

Türkiye'nin vizyon projelerinden birisi olan Yusufeli Barajı'nda gövde beton döküm işlerine 2018'de başlanmıştı. Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. 23 Mayıs tarihi itibarı ile barajda 1 milyon 100 bin metreküp beton dökülerek gövde betonunda yüzde 27,5 gerçekleşmeye ulaşıldı. Böylece gövde yüksekliği 100 metreye ulaşan barajda birinci dalya tamamlanmış oldu. Barajın yükselmesiyle beton dökülen alanın büyümesinden istifade edilerek günlük beton hızı da artmaya başladı.

Yıllık 1 milyar 888 milyon kilowattsaat enerji üretecek

Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve HES projesinin kurulu gücü 558 MW ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kiloWattsaat olacak. Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmalarına planladığı şekilde devam ediliyor. Enerji santralinin elektromekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliği ile 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Barajın gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon metreküp beton ile Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilir. Ayrıca proje ile üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak.