Yuvam Mamak Anaokullarında Yaz Okulu Kayıtları Başlamıştır

Yuvam Mamak Anaokulları'nda öğrenciler, 3 Temmuz'da ders başı yapacak.

Okul öncesi eğitime önem veren Mamak Belediyesi, Yuvam Mamak Anaokulları ile çocukları ilkokula hazırlıyor. Özel ilgi ve uygulamalı faaliyetlerle çocukların donanımlı bir birey olabilmesi için çalışan Mamak Belediyesi, uzman eğitici kadrosu ile de dikkat çekiyor. General Zeki Doğan ve Peyami Sefa Anaokullarında öğrenciler, hayata hazırlanıyor, yeni ufuklar keşfediyor.

Mamak Belediyesi anaokulları eğitim dönemi dışında yaz okulları ile de hizmet veriyor. Böylece okul öncesi eğitim veren anaokullarımız, bölgede oturan çalışan annelerimizin hayatını da kolaylaştırıyor. Yaz okulu kayıtları başlamış olup, Yuvam Mamak Anaokullarında ders zili 3 Temmuz'da çalacak.

“Onlar, yarınlarımızın teminatı”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi Yuvam Anaokullarında eğitim alabilmek isteyen tüm öğrencileri, General Zeki Doğan ve Peyami Sefa Anaokullarına davet ediyor. Başkan Murat Köse, “Okul öncesi sınıf olarak planladığımız anaokullarımızda, çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Akademisyenler danışmalığında güzel çalışmalar yapıyoruz. Onlar yarınlarımızın teminatı. Çocuklarımızın tam donanımlı bireyler olarak yetişmesi bizim için önemli. Öncelikli hizmet gruplarımız arasında yer alan çocuklarımız, anaokullarımızda geleceğe emin adımlarla hazırlanıyorlar” dedi.