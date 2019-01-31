Yüzlerce gönüllü genç Makedonya yolunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ilk 100 günlük eylem planında da yer alan “Gönüllü YÜZ” adlı sosyal sorumluluk projesiyle gençler yardımlaşma ve dayanışma kültürünün oluşabilmesi için var gücüyle çalışıyor.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan “Gönüllü YÜZ” projesiyle yüzlerce gönüllü genç Makedonya'ya yardım elini uzatabilmek için yola çıktı. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda ilerleyen sosyal sorumluluk projesinde gönüllü gençler topladıkları yardım malzemelerini Makedonya, Kosova ve Bulgaristan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın heyecanını yaşayacaklar. Balkanlar, Afrika Ülkeleri ve Türkî Cumhuriyetlerde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezleri üzerinden yürütülen gönüllük projesinde gençler var güçleriyle çalışarak ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyorlar.

“2019 Yılını ‘Gönüllülük Yılı' Olarak İlan Ettik”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık olarak “Gönüllü Yüz” projesini çok önemsediklerini dile getirerek, “Biz, gençlerimizin bilhassa dünyayı daha iyi ve sevgi dolu bir yer yapma çabalarına heyecanla yaklaşıyoruz ve bu yöndeki projelerini bilhassa değerlendiriyoruz. Bu yüzdendir ki bakanlık olarak 2019 yılını ‘Gönüllülük Yılı' olarak ilan ettik” şeklinde konuştu.

“Gençlerimiz Hayatı İyilikle Güzelleştiriyor”

Bakanlığının gönüllülük alanındaki çalışmaları hakkında da bilgiler veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu şunları söyledi:

“Örneğin bir süredir faaliyette olan, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, federasyonlar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara açık bir platform olan genç gönüllüler web sitemiz var. Burada, birbirinden farklı alanlarda gönüllü faaliyet göstermek isteyen gençlerimiz site vasıtasıyla gönüllü arayan kurum ve kuruluşlarla tek noktada bir araya geliyor. Genç gönüllülerimiz afet ve acil durum, eğitim, spor, sağlık ve sosyal hizmetler, çevre, kültür ve turizm olmak üzere altı kategoride faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda kan bağışı da, gıda yardımı da yapıyorlar. Suriyeli bir çocuğa artık aynı toprağı paylaştığı akranlarıyla kucaklaşabilsin diye Türkçe öğretiyorlar. Ağaç dikiyor, gönüllü kütüphanecilik yapıyor ya da annesiz bir kız çocuğunun saçını örüyorlar. İnsana dokunan, hayatı iyilikle güzelleştiren bu gönüllü faaliyetler için bir araya gelen gençlere, Bakanlığımız yol gösteriyor. Bu bizim açımızdan gurur verici bir misyondur. Yine Türkiye'nin dört bir yanındaki 280'i aşkın Gençlik Merkezinde ve 120 kütüphanede, eş zamanlı olarak gençlerimiz gönüllülük faaliyeti gerçekleştiriyorlar. Damla gönüllülerimizin faaliyetleri arasında. Bu gençlerimiz sessiz birer kahraman gibi, olağanüstü işleri büyük bir tevazu ile yürütüyor, insanlarımız arasında gönül köprüleri kuruyorlar.”