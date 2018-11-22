Yüzleri güldüren ziyarette yaşlılara yakın ilgi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Tepebaşı'nda bulunan Güçsüzler Huzurevini ziyaret etti. Huzurevi yönetimi tarafından kapıda karşılanan Ak'ın huzurevindeki yaşlılarla sohbeti yüzleri güldürdü.

Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Güçsüzler Huzurevini her fırsatta ziyaret eden Başkan Ak, bakıma muhtaç yaşlılarla sohbet etti. Bazı huzurevi sakinlerini odalarında ziyaret eden Ak, daha sonra toplu oturma salonunda yaşlıların elini öperek hepsiyle ayrı ayrı ilgilendi. Ziyareti sırasında anaokulu öğrencilerinin de Güçsüzler Yurdu'nu ziyaret etmesi üzerine anaokulu öğretmenlerine bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eden Başkan Ak, bireylerin huzurevinde yaşayan yaşlılara kendi anne-babasına duyduğu saygı ve şefkatle yaklaşması gerektiğinin altını çizerek, sadece özel günlerde değil özel günlerin dışında da huzurevi ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Yaşlılarımıza iyilikle yaklaşmak esas görevimiz”

Türk toplumunun yaşlılara hürmet eden geleneksel anlayışının yanı sıra, İslam dininin de yaşlılara saygıda kusur etmemeyi buyurduğunu söyleyen Başkan Ak, “Anne-babalarımıza ve yaşlılarımıza iyilikle yaklaşmak esas görevimizdir. Onların kalbini kıracak hiçbir üslubu asla tasvip etmiyorum. Yaşlılarımıza Keçiören Belediyesi olarak şefkat kollarımızı açtık. Onlar bizle, biz de onlarla oldukça mutluyuz. Ben her fırsatta huzurevimizde yaşayan yaşlılarımızla kucaklaşmaya geliyorum. Onların yanında kendimi çok huzurlu hissediyorum. Yaşlılarımıza karşı sorumluluklarımızı ancak saygı, sevgi ve hürmetle canlı tutabiliriz. ‘Bir yaşlıya hürmet eden gence Allah'ta yaşlılığında hürmet edecek kimseleri nasip eder' diyen mübarek dinin mensupları olarak gerek huzurevinde yaşayan yaşlılarımız konusunda, gerekse diğer yaşlılarımız konusunda daha duyarlı olup, örf ve adetlerimize uygun davranmalıyız” dedi.