Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'ne Yenimahalle'den tam destek

Yenimahalle Belediyesi havuzları, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği “Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" için kapılarını açtı.

Proje kapsamında Yenimahalle'nin 4 ayrı havuzunda ilkokulda okuyan öncelikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerine deneyimli antrenörler eşliğinde beden eğitimi ve oyun derslerinde ücretsiz yüzme eğitimi verilecek. Bülent Ecevit Yüzme Havuzu'nda start alan eğitimlerin ilk gününde ev sahibi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Gençlik ve Spor Yenimahalle İlçe Müdürü Güven Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Gürsel Uzunca ile birlikte minik kursiyerlerin heyecanına ortak oldu. Proje ortaklarına havuzu da gezdiren Başkan Yaşar, “Yenimahalle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uyum içerisinde çalıştığı bir ilçe. 10 yıldır hiçbir kurumla sıkıntı yaşamadık. Bizler de vatandaşın parasını harcıyoruz, sizler de onların parasını harcıyorsunuz. Hepimizin amacı vatandaşa doğru, düzgün, kaliteli hizmet verebilmek. Kavgayla zaten bir yere varılmaz. Bizim uyum içinde çalışmamızdan halk da memnun. Belediyemize ait tüm hizmet alanlarının kapıları sizlere açık” dedi.

Başkan Yaşar'a destekleri ve ilçedeki birleştirici, yapıcı tutumu için teşekkür eden Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural da, “Göreve geldiğimden beri belediye başkanımız da, ekibi de bize hep destek oldu. Belediye personelleri sanki kendi çalışanlarımız gibi ne zaman bir iş olsa anında gereğini yapılıyor. İlçemiz bugün Başkentimizin en uyumlu, en güvenli, en mutlu ilçesi. Bu uyumdaki en büyük pay da sayın başkanındır” diye konuştu.

Her yaş grubundan vatandaşların Ankara'daki ilk tercihi olan Yenimahalle havuzları, 5 bine yakın aktif üyesinin yanı sıra kış aylarında da günlük bine yakın ziyaretçiyi ağırlıyor. Ayrıca engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için engellilere uygun halde inşa edilen havuzlardan engelli bireyler de yararlanabiliyor. Yaz ve kışa göre dizayn edilen Yenimahalle havuzları hijyen konusunda da vatandaşlardan tam not alıyor. Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünün yaptığı denetimler sonucunda "Temiz Havuz Sertifikası" alan Yenimahalle Belediyesi havuzları, aynı zamanda uluslararası kalite yönetim standartlarına uygunluğu nedeniyle BBS Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri AŞ tarafından TS EN ISO 900:2008 Sertifikası'na ve BBS tarafından TS ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Sertifikası'na sahip.