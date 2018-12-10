Yüzme havuzu tamamlandı

Pursaklar Belediyesi'nin ilçe genelinde art arda yükselen projelerinden biri olan Saray Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı tamamlandı. Çevre düzenlemesi de yapılan havuzda test aşamalarına başlanacak.

Saray Mahallesindeki Kaymakamlık binasının yanında inşa edilen Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda hizmet vermek için geri sayım başladı. Selçuklu ve modern mimari ile tasarlanan ve Kaymakamlık binası ile bölgeye yeni bir siluet kazandıran yüzme havuzu ilçenin büyük bir ihtiyacına cevap verecek. İçerisinde; asansör, bay-bayan spor salonu-fitness salonu, kafeterya, 240 kişilik seyirci kapasiteli 1 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet antrenman havuzu, 1 adet çocuk havuzu, 2 adet sauna- buhar odası, giyinme ve soyunma kabinleri, duş ve lavabolar, 11 adet sınıf/kurs odası, 4 adet idari ofis, 1 adet sağlık odası, 1 adet antrenör odası, 69 araçlık açık otoparkı bulunuyor. Çevre düzenlemesi yapılan ve tribün koltukları monte edilen yüzme havuzunda test aşaması başlayacak. Havuzlara su pompalaması ve test aşamasının ardından halkın hizmetine sunulacak. Yüzme Havuzunda incelemelerde bulanan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “İlçemizin iki eksiği kalmıştı. Hastane ve yüzme havuzu. Bu ikisini de tamamlayıp ilçemize, hemşehrilerimize kazandırdık. İnşallah havuzumunuz test aşamaları tamamlanınca burası da hizmette olacak. Hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.